River quiere coparse ante el tiburón

River recibirá hoy a Aldosivi en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la Superliga en el cual ambos elencos se jugarán el pase a la próxima fase del certamen.

El encuentro se jugará a las 21.10 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será arbitrado por Germán Delfino, irá televisado por Fox Sports Premium y el ganador de esta serie se medirá ante el vencedor de Atlético Tucumán - Talleres.

En el partido de ida, en Mar del Plata, empataron 1 a 1 y más allá de que a los dos equipos les sirve el triunfo para pasar a cuartos, a River le alcanza con un empate sin goles debido a que marcó un gol en calidad de visitante, mientras que cualquier otra igualdad por más de un gol lo clasifica a Aldosivi.

Marcelo Gallardo aún no confirmó el elenco que jugará ante el tiburón y la presencia de Carrascal fue la principal novedad entre los concentrados.

La suspensión de Zuculini hizo que Gallardo lo vuelva a tener en consideración luego de haber quedado fuera de los 18 en los últimos encuentro, pero ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

En tanto, para reemplazar a Zuculini el que corre con ventaja es Ponzio, quien volvería a ser titular, aunque no hay que descartar a De la Cruz.

El técnico Gustavo Álvarez tampoco confirmó a los once titulares debido a que Galeano y Videla arrastran sendas fatigas musculares. En tanto, sí está confirmada la presencia de Amor, quien lo hará por Galeano o Videla.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio o Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Emiliano Amor, Jefferson Mena y Lucas Videla; Ezequiel Videla, Dardo Miloc y Federico Gino; Iván Colman, Cristian Chávez y Matías Pisano. DT: Gustavo Álvarez.

Hora de comienzo: 21.10

Estadio: River Plate

Árbitro: Germán Delfino

TV: Fox Sports Premium