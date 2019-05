Medrán tiene dudas en el carril derecho de Central Norte

Ezequiel Medrán mantiene abierto el signo de interrogación en Central Norte porque resta un puesto por definir en el once titular que enfrentará a Talleres de Perico el domingo en el estadio Plinio Zabala, a partir de las 17, en partido de ida de las semifinales de la Región Norte del Regional.

El flojo rendimiento de Francisco Peinado en el partido pasado frente a San Pedro, al que goleó y eliminó, obligó al técnico a buscar variantes en el sector derecho del medio campo, una tarea muy difícil de afrontar por las inesperadas lesiones de Marcos Valsagna y Fausto Apaza.

En el mejor de los casos Valsagna podría volver a la competencia en una hipotética final, mientras que a Apaza le quedaría una semana más de recuperación.

En el ensayo de fútbol formal que llevó adelante ayer el cuervo en el Dr. Luis Güemes, la primera opción del entrenador fue incluir a Nicolás Issa en ese sector, algo que no resultó como lo esperaba porque el ex Gimnasia y Tiro se mostró incomodo y poco productivo.

Medrán utilizó el mismo recurso el partido pasado, pero todo indicaría que cambiará porque en la práctica de ayer reemplazó a Issa con Pablo Figueroa. Este jugador, salteño y que realizó inferiores en el cuervo, es polifuncional. Ya jugó y cumplió en la defensa al desempeñarse como lateral y marcador central.

Figueroa, que también pasó por Tigre (en Buenos Aires) y luego retornó a Central Norte, es el gran favorito para quedarse con la titularidad.

Si bien es una posición nueva para Figueroa, su inclusión en el equipo le daría mayor marca al medio campo, justamente lo que está buscando Medrán.

De no surgir algún inconveniente, Central Norte formaría frente a Talleres, en Perico, con: Pegini; Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Figueroa, Young, Iglesias y Quiroz; Reyes y Núñez.