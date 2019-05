Pichetto y Lavagna, lejos de los dos extremos de la grieta

Hay gran alboroto en la granja de todos los partidos políticos de Argentina desde el sábado a las 9, cuando desde el recuperado centro de la escena, Cristina Fernández de Kirchner, avisó por tuiter que será la "número dos" de Alberto Fernández, en la fórmula presidencial para las PASO.

Hacia adentro del kirchnerismo y del peronismo, como desde todo el arco opositor, se escucharon las más variadas opiniones sobre la sorpresiva fórmula, pero las que más atención generan son las de Alternativa Federal, donde intentan convivir ex K, peronistas y, los menos, de otras vertientes políticas. El interrogante no se hizo esperar apenas publicado el mensaje de 13 minutos. ¿Qué van a hacer los también presidenciables Lavagna, Pichetto, Urtubey, Massa? Dentro de 48 horas, Alternativa Federal tiene una decisiva convocatoria nacional en Córdoba. Mientras tanto, se supo ayer la postura del senador del PJ y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto. "No veo posible un acercamiento entre su espacio y el que lidera la exmandataria nacional Cristina Kirchner".

"Sin entrar en la grieta, hay una división entre los que estamos en el campo democrático y la visión autoritaria de un sector que sigue alentando ideas viejas y que pueden ser negativas para la Argentina", sostuvo al respecto.

Luego de que se anunció la fórmula entre Alberto Fernández y la exjefa de Estado, el referente opositor cuestionó "algunas ideas del kirchnerismo" que "son hasta ridículas" y "ni siquiera son convenientes para la propia candidata".

Durante una entrevista, Pichetto resaltó que "la expresidenta está en otro espacio, que se llama Unidad Ciudadana y tiene una alianza táctica con sectores de la izquierda argentina. Nosotros expresamos el centro nacional, tenemos una visión más democrática, más federal y de un peronismo que recree las mejores ideas, ligadas al desarrollo, al crecimiento", aclaró el referente del PJ.

El senador confió en que "si se arma la construcción electoral con las candidaturas sobre la mesa, con figuras de prestigio como Roberto Lavagna y el aporte de gobernadores", la opción de este frente electoral "es altamente competitiva".

Además, destacó también la "necesidad de consolidar un polo democrático porque cualquiera sea el resultado (de las elecciones) va a haber que contribuir con el concepto de la idea de la unidad nacional".

Y sobre el futuro de Sergio Massa dijo que "es una figura interesante que ha crecido en la vida pública diferenciándose de la expresidenta y tiene un capital adquirido. (El gobernador cordobés, Juan) Schiaretti convocó al socialismo, a (la líder del GEN, Margarita) Stolbizer y armó un nuevo frente. Tenemos que estar empeñados en esa construcción y lo veo a Sergio Massa trabajando en eso", agregó.

Un centro progresista

En tanto, el economista Roberto Lavagna consideró que el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Kirchner "ratifica la necesidad" de que haya un espacio "centro progresista" que compita también en las próximas elecciones. Metido en el armado de su frente Consenso 19, el dirigente opositor resaltó que se necesita crear una coalición "definitivamente opuesta a ambos extremos de la grieta".

Durante una entrevista periodística, Lavagna explicó que ve en la sociedad "una gran demanda por salir" de las discusiones entre el oficialismo y el kirchnerismo y "ofrecer al país algo equilibrado, menos conflictual".

"En infinidad de oportunidades dije que no nos vamos a dejar arrastrar por ninguno de los dos extremos de la grieta", aseguró el ex ministro de Economía.

En este sentido, el ex funcionario le reclamó al resto de los dirigentes de la oposición "menos bronca y odio, y más ideas de cómo poner en marcha un país", al tiempo que ratificó que no va a competir en internas.

"Mi planteo, desde el día uno, es la búsqueda de consensos.

Los consensos requieren otro tipo de metodología que la interna de uno solo de los partidos que forma parte del espacio. Eso es lo que se estaba proponiendo", cuestionó.

Por otra parte, Lavagna criticó al oficialismo al señalar que "el nivel de producción viene cayendo desde hace dos años en forma consecutiva y con ocho años de estancamiento absoluto. Y, en ese contexto, dos fuerzas que polarizan con ideas absolutamente opuestas. En el Gobierno existe una tendencia muy fuerte a confundir la gestión con el marketing. El Gobierno nacional se preocupa por la foto y la simple comunicación", cuestionó.

Por último, Lavagna rechazó formar parte de la ampliación de Cambiemos, pero aclaró que está abierto a recibir a dirigentes del oficialismo en su nuevo espacio.

"De los dos lados de esta grieta en la que vivimos desde hace bastante tiempo hay intentos de llevarnos hacia un extremo o hacia el otro. Lo tengo claro y lo rechazo totalmente. Todo lo que sea juntar hacia el centro es más que bienvenido. Hay muchos sectores del radicalismo, e incluso del PRO, que bien podrían formar parte de ese centro", señaló el exministro.