"Jujuy" Jiménez blanqueó su romance con Del Potro

Después de ser capturada por las cámaras en un partido de Juan Martín Del Potro en Roma, a Jujuy Jiménez le quedaban pocos argumentos para negar un vínculo algo más que amistoso con el tenista. Por eso, en su regreso al país, la modelo confirmó el romance, aunque con cautela, porque es todo muy reciente.

Jujuy enfrentó a la cronista de Los ángeles de la mañana a horas de haber aterrizado en Ezeiza, después de pasar un finde en Roma, en su primera visita a Europa. Admitió que el flechazo que empezó en un boliche de la Costanera norte en noviembre del año pasado nunca se había apagado, solo estaba en stand by porque ella hizo temporada en Carlos Paz durante el verano mientras que él se preparaba para volver al circuito de tenis.

"Es la primera vez que pisaba Europa, es hermoso, me encantó", dijo en diálogo con Los ángeles de la mañana. Y consultada por su presencia en las canchas alentando al tandilense explicó: "Sí, ahí estuve, haciéndole el aguante, bancándolo a morir…. Era yo, hay buena onda con Juan, me invitó y fui, todo bien. Estuvo muy bueno".

"Es increíble como la gente lo quiere, gente de todo el mundo alentandolo, es un groso", agregó.

Luego, la cronista le preguntó si dejaría todo para acompañar al tenista en su carrera y se sinceró: "No sé… Estamos conociéndonos, no sé que pasará más adelante. Ahora lo acompañé, disfruté de verlo, no sé que pasará más adelante. Fui a pasarla bien, me vieron y ya está".

Finalmente, consultada por la acusación de Jimena Barón, quien había dicho que "era tacaño" porque ella se pagaba los viajes, dijo que ella "solo tiene cosas buenas para decir de Juan y nunca diría que es un tacaño".

Y cerró entre risas: "No sé si vendrá a visitarme… No estoy blanquendo nada, hay buena onda, nos estamos conociendo y vamos viendo de a poco".