Centurión: "Ya fue, Chacho, ya cumplí la condena"

Ricardo Centurión, delantero del Racing Club, subió este lunes una imagen en su cuenta de la red social Instagram con un particular mensaje dirigido al técnico Eduardo Coudet, sugiriéndole una nueva oportunidad: “Ya fue, Chacho, ya cumplí la condena”.

Centurión aparece en la imagen sentado en una silla, con un fondo que reproduce la vieja cárcel de Caseros, según lo señala el propio jugador, aunque pocos minutos después borró el posteo de su cuenta.



La sorpresiva publicación vuelve a encender la polémica entre el atacante y el entrenador de Racing tras los episodios sucedidos en la cancha de River, en ocasión del encuentro por la Superliga ante el millonario, que le significaron a Ricky la separación del plantel profesional.

En esa ocasión, y fastidiado por haber sido suplente, Centurión destrató a Coudet cuando el DT le daba instrucciones antes de ingresar en reemplazo de Renzo Saravia, cuando River ya ganaba por 2 a 0, que sería el resultado final de ese encuentro, el último que jugó hasta ahora el atacante.

EL CONFLICTO CENTURIÓN-COUDET#TardeRedondaFOX | Repasá lo que sucedió entre el volante y el entrenador de Racing en medio del partido ante River.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de febrero de 2019



El futbolista, de 26 años y nacido en Avellaneda, hace tres meses (desde el 10 de febrero) que no juega, desde aquel empujón que le dio a Coudet en el Monumental, y no asistió al Cilindro de Avellaneda cuando sus compañeros festejaron su consagración como campeones de la Superliga.

Víctor Blanco, presidente de Racing, ya había asegurado días atrás que Centurión no jugará “en otra institución del fútbol argentino, porque su carrera va a continuar en otro destino”.

Descartada la posibilidad de Lanús (lo quería en préstamo), aparecieron opciones desde México (el DT Ricardo La Volpe lo pidió para el Toluca y también se sumó el Necaxa) y después el Betis de España asomó como una alternativa en el fútbol europeo.

En Racing aguardan también una posible oferta importante desde China, sin que trascienda hasta ahora el nombre del equipo asiático que buscará llevarse a Centurión.

#TNTSports | "Fue una desilusión lo de Centurión. Dí todo lo que podía hacer para cuidarlo, intenté protegerlo, me expuse adelante de todo el plantel. Pero llega un momento que no podés más. Hice todo", cuenta el Chacho Coudet en #TNTGol. pic.twitter.com/KTArqtluWt — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 8 de abril de 2019



El jugador ya adelantó que no le interesa esa liga y que quiere quedarse en Racing, según reafirmó este lunes con su posteo en Instagram, que luego borró de esa cuenta.