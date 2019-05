Proponen crear un fondo para costear gastos de sepelios

Sería usado con salteños que mueran en otra provincia y la familia no pueda costear gastos de traslados e inhumación.

Con aroma a año electoral, hoy se volverá a realizar una nueva sesión de la Cámara de Diputados. Y entre los proyectos que se destacan está uno para crear un fondo de asistencia monetaria que será destinado a los familiares de los salteños que fallecieran en otra provincia y que no cuenten con ningún tipo de cobertura social ni sepelio a fin de cubrir los gastos de traslado.

Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Gladys Moisés y Norma Lizárraga (bloque Cambiemos PRO). Este fondo sería manejado en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

"Esta es una forma de incluir, porque estas situaciones son dolorosas y cuando pasa esto la gente no sabe a dónde recurrir", dijo la diputada Moisés.

La legisladora afirmó que si bien no son constantes estos casos, "no podemos permitir que ningún salteño pase por una angustia de perder un ser querido y no tener los recursos para darle un buen servicio de sepelio".

Si bien el proyecto no tiene dictamen de comisión, Moisés espera obtener hoy el visto de los diputados para que la iniciativa sea tratada en el recinto.

Otro de los puntos es que se pedirá que de ser ley se destinen los fondos realizando una redistribución de partidas del actual presupuesto, para que comience a funcionar a la brevedad. El proyecto apunta a los salteños que pierdan la vida en cualquier punto de la Argentina por causas naturales o accidentes y no tengan la cobertura. Sería solo dentro del país, ya que si se extiende para otras naciones los trámites son más complejos.

Otros proyectos

En el acta de labor parlamentaria también figura un proyecto del diputado por Orán Baltasar Lara Gros (bloque Renovador), que propone la constitución de la Sociedad del Estado Hospital Público San Vicente de Paul de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

La iniciativa se sustenta en que "hoy en día este nosocomio atiende a una población cercana a las 250.000 personas, que provienen de distintos departamentos, San Martín, Iruya, Santa Victoria, Rivadavia y por supuesto Orán. Cuenta con más de 1.000 empleados, entre ellos 170 profesionales médicos". Y agrega que recientemente se instaló un tomógrafo y se inauguró el ala Materno-Infantil. Además, se destaca que "con su crecimiento a lo largo de estos años se dificultó la administración de este hospital tan grande, donde su gerencia además debe hacerse cargo de 10 centros de salud y diversos puestos sanitarios de la zona".

Siguiendo con los problemas que hay en la salud, el diputado de Rosario de la Frontera Gustavo Orozco presentó un proyecto de resolución que señala que "vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas necesarias para dotar al hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera de equipamiento para la atención de situaciones de emergencia".

Banderas para excombatientes

En una reunión realizada ayer, legisladores analizaron junto a veteranos de la guerra de Malvinas el proyecto que promueve entregar a la familia de los combatientes que fallezcan una bandera nacional y de la provincia de Salta en reconocimiento al servicio prestado al país. Al comienzo del encuentro los veteranos del conflicto bélico aseguraron estar de acuerdo con la iniciativa y explicaron que lo más óptimo sería que estas banderas se sumen a las que el Estado otorga para los féretros. Sobre la calidad de las banderas, los combatientes pidieron que estás sean de una textura mejor de la que se entrega actualmente ya que las mismas son de “flameo”, es decir, las de uso común y para estos casos ellos consideran que debería entregarse una mejor.

Así también remarcaron la importancia del decreto Nº 552/02 sobre el protocolo en caso de fallecimiento de un veterano de Malvinas, donde resalta además de la entrega de banderas, la difusión en la prensa estatal y la presencia de personal del Ejército en la ceremonia de entierro.