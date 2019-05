Rasio dejó Salta Basket y ya tiene nuevo club

Lo que olía a despedida terminó convirtiéndose en realidad. Ayer se confirmó que Lisandro Rasio no seguirá ligado a Salta Basket ya que se anunció su llegada a Panteras de Miranda de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela.

El ala pivot había utilizado sus redes sociales la semana pasada para hacer una reseña de los que fue la actuación de Salta Basket en la Liga Argentina del Básquet (LAB), donde fue campeón del Súper 4, pero fue eliminado en cuartos de final de la Conferencia Norte quedando sin chances de ascender a la Liga Nacional.

“Una temporada más que se va, no se logró el objetivo principal que teníamos, pero se consiguió el primer título de una joven franquicia que va creciendo año tras año. No quiero despedir (sic) sin antes agradecer a toda la gente de Salta Basket por darme la oportunidad de hacer lo que más me apasiona en mi vida. Me voy conociendo una hermosa provincia como es Salta y viviendo hermosas experiencias en distintos lugares”, expresó el ala pivot en sus redes sociales hace seis días.

En tanto, ayer el equipo de Caracas anunció la contratación de Rasio para jugar la Liga Profesional de Baloncesto. “Este 21 de mayo llegará a las filas de nuestra manada el tercer refuerzo importado de la temporada. Se trata de Lisandro Rasio, jugador argentino que puede desenvolverse en las posiciones 3 y 4”, anunció Panteras de Miranda en su cuenta oficial de Twitter e ilustra el posteo con una imagen de Rasio utilizando la camiseta de Salta Basket.

La salida de Rasio abre interrogantes sobre lo que sucederá con el resto del plantel teniendo en cuenta que a los infernales les resta jugar el partido que podría clasificarlo a la próxima edición de la Liga Sudamericana. A esa definición llega por ser el campeón del Súper 4. Ese partido, que será contra el campeón de la Liga Argentina 2018-2019, podría jugarse recién a fines de junio o en los primeros días de septiembre por pedido de los dirigentes salteños a la Asociación de Clubes.