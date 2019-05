"Ojalá que con esta película empiece a rodar la industria del cine de Salta"

Javier Flores protagoniza Badur Hogar, el filme de Rodrigo Moscoso que desembarcará mañana en la pantalla grande. En diálogo con El Tribuno, el actor reflexiona sobre las oportunidades de los artistas por fuera del centralismo porteño. Además destaca tiene muchas expectativas y que "hubo mucho entusiasmo en cada escena". "Dimos todo", señaló.

¿Cómo construiste este personaje, que tiene una especie de crisis de identidad...?

En realidad, me ayudó muchísimo Rodrigo Moscoso a construirlo porque él lo tenía más incorporado, porque data de muy largo el proyecto. Yo vivía en Córdoba y empecé a viajar para acá cuando también vivía Rodrigo, así que lo fuimos construyendo juntos, y además sintiéndonos identificados en un montón de puntos. También con Patricio Cárrega, que es el guionista, nos iba tirando cosas y lo construimos entre todos.

Hay algunas escenas que tienen que ver con tu antagonista, que reniega de ser salteño, ¿Es algo que sucede con los salteños?

­Sí! Hay mucha gente que reniega de Salta. Yo contaba en otra nota que los tiempos de Salta pasan distintos, porque la zona de confort de los salteños es mucho más tranqui, y todo es más lento. Sucede que mucha gente que emigra y después vuelve a Salta, se sorprende de esos tiempos y piensan "­hay mucha vagancia y no arrancan nunca!". Pero en definitiva, si podés agarrarle el gustito a esos tiempos, todo se vuelve muy pacífico. Que no pase nada está bueno también, y hay que aprender a disfrutar de la tranquilidad.

¿Cómo pensás que puede impactar esta película, no solo en los salteños, sino también en los porteños?

La verdad es que yo tengo grandes expectativas. Si bien los tiempos pasan distintos, igualmente se van a sentir identificadas un montón de personas de esa edad, como el personaje de Juan Badur que no termina de arrancar, está lleno de dudas y demás pero está tranquilo. No es que está presionado por hacer algo. Yo creo que va a funcionar mucho. Les va a resultar muy simpático escuchar hablar a los salteños. Porque son las mismas cosas, pero con distintas tonadas. Quizás es más cantada y es algo a lo que no están tan acostumbrados los porteños, pero sí creo que decimos lo mismo con distintos tiempos.

¿Cómo fue para vos el hecho de que todo un equipo de producción fuera a rodar a Salta?

Para mí fue un gran placer, porque el equipo técnico en su gran mayoría también son salteños, y también se van a dar cuenta cuando vayan a ver la peli que hay mucho talento allá. Lo que pasa es que no tenemos tantas oportunidades, y estaría bueno que haya muchas más. Cuando hay una oportunidad dan el cien por ciento todos porque saben que quizás hasta la próxima no va a haber otra, y se ve ahí que todos lo quieren aprovechar. Cuando la vean se van a dar cuenta de que está muy bien el trabajo de fotografía, muy bien el sonido, los actores salteños que participan dan todo, escuchan y son muy absorbentes de las ideas de Rodrigo. Además creo que él dirigió muy bien, porque había cuestiones por todos lados y las pudo acomodar. Y porque él también sabía que no tiene tantas oportunidades de filmar, y cuando se dio, dijo "voy a aprovechar todo para hacerlo" y eso se nota. Se nota el entusiasmo que hubo en el set, en cada escena. Si bien siempre hay presiones cuando estás filmando, hubo tan buena onda que lo aprendimos a disfrutar. No importaba si nos pasábamos un poco más trabajando, porque queríamos que salga bien, y yo creo que se nota.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Yo vivo en Salta, pero tengo la idea ahora de dedicarme al cien por ciento a actuar. Es muy difícil vivir de la actuación en Salta porque no hay tantas oportunidades y entonces siempre tenés que arreglártelas por otro lado. Yo tengo una pequeña productora y hago algunas cosas, siempre relacionadas al cine, pero la verdad que esta es una oportunidad maravillosa para mí y tengo muchísimas ganas de dedicarme al cien por ciento a esto, por lo menos en los que resta del año.

Y sí, hay algunos proyectos de teatro independiente en Salta y ­estoy abierto a cualquier oferta!

¿Podés adelantar detalles sobre el proyecto?

No, todavía es un proyecto que está en etapa muy temprana, pero es algo a lo que me quiero dedicar. Como me decía Rodrigo, "ahora espero que te des cuenta que tenés que dedicarte solamente a la actuación", y me terminó de convencer.

Tal vez, Badur sea un impulso en ese sentido...

­Sí, eso esperamos! Y también que la gente de Salta se dé cuenta que también podemos hacerlo en Salta y que las producciones que sean de Buenos Aires también puedan ir a trabajar allá. Que no es necesario que trasladen todo porque hay mucho talento acá, tanto actoral como técnico, así que ojalá que esto sea un punto de partida para que la industria del cine de Salta empiece a rodar.