El tránsito sobre la ruta 34 está cortado, por el vuelco de un camión cisterna

El vuelco de un camión cisterna -al parecer de origen boliviano que transportaba miles de litros de cosmbustible- produjo un corte total sobre la ruta nacional 34, a unos 7 kilómetros al norte de la localidad de Embarcación.

El accidente se produjo alrededor de las 7 de la mañana y, de acuerdo a las primeras informaciones, no se registraron víctimas pero dado el potencial peligro por el derrame de combustibles, personal de Gendarmería Nacional Argentina que custodia el lugar no permite el acercamiento ni la circulación de vehículos.

‘Por lo que pude ver a la distancia antes que el gendarme me ordene que me retire, parecería que se trata de un camión proveniente de Bolivia. No nos dan muchas explicaciones, solo que mientras se produzca el derrame y haya peligro no se puede circular; tampoco nos dicen cuánto tiempo llevará limpiar la ruta y quien hará ese trabajo‘, explicó el conductor de un vehículo que se dirigía hacia el norte y que como decenas de automovilistas quedó varado al norte de Embarcación.