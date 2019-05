El PJ y partidos opositores convocaron a otras fuerzas a integrar un gran frente electoral

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, se reunió hoy con dirigentes de fuerzas opositoras a fin de avanzar en la construcción de un frente electoral con miras a las elecciones presidenciales de octubre, que llevará -si se impone en las PASO- la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández.

"Convocamos a todos los hombres y mujeres de bien para que participen de este frente, con el que queremos ganar las elecciones de octubre", dijo Gioja en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de Matheu 130, donde se reunió el PJ nacional y Unidad Ciudadana, con otros partidos políticos.

Y, agregó que con el encuentro de hoy "todos tuvimos la vocación de que la Argentina necesita de este instrumento electoral (el frente en formación) para terminar con un gobierno nacional que ha fracasado".

Además Gioja remarcó que quiere sumar a los peronistas no kirchneristas de Alternativa Federal al afirmar que "estamos dispuestos a dialogar con todos, con (Sergio) Massa, (Juan Manuel) Urtubey, (Juan) Schiaretti, con todos".

"Queremos ganar las elecciones de octubre", resaltó.

El jefe del PJ adelantó que en el próximo encuentro, dentro de una semana, reunirá a los representantes de los movimientos sociales y agrupaciones sin personería jurídica, para que integren el frente, que algunos denominan "patriótico".

En tanto, el lunes volverán a reunirse los apoderados de los distintos partidos políticos para reunir la documentación que pide la justicia electoral, antes del 12 de junio, fecha límite para la inscripción de las alianzas y frentes electorales.

José Luis Gioja, presidente del PJ

El encuentro del PJ duró 20 minutos y en su transcurso se acordó además un cronograma para cumplir los aspectos jurídicos del frente electoral a nivel nacional.

Los veinte referentes que participaron de la reunión acordaron además un encuentro posterior, para establecer las reglas de juego que regirán este frente, en el que los partidos más pequeños aspiran a establecer un piso "muy bajo" como para habilitar la participación de todos y permitir que sea "una interna muy amplia".

Esta aspiración se traslada también a la participación en las listas generales y no solo en la presidencial, por eso piden que haya internas en los municipios para los cargos de concejal, intendente y también para gobernador.

Incluso, apuestan a tener participación en el armado de alianzas a nivel provincial, independientemente del armado nacional.

La semana próxima será el turno de los movimientos sociales y agrupaciones políticas sin personería jurídica a nivel nacional, a los que el PJ también aspira a sumar a este frente.

En el encuentro de hoy fue preponderante la presencia del PJ y de Unidad Ciudadana y se vieron también muchos referentes críticos del anterior gobierno kirchnerista, algunos de ellos peronistas y otros sin ninguna raíz común con el peronismo.

El lema, tal como explicó Mario Secco, del Frente Grande dentro de Unidad Ciudadana, es "convocar a todos los opositores a que se sumen para ganarle a (Mauricio) Macri".

Mario Secco, intendente de Ensenada

"Tenemos una potente fórmula presidencial, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, y así adelantamos los tiempos. Ahora convocamos a todos los opositores a que se sumen para ganarle a Macri", dijo al ingresar al edificio de Matheu 130.

Secco aclaró que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner "es muy potente, pero no significa que no haya PASO".

Con respecto a la unión de varios sectores que fueron críticos de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y siempre estuvieron enfrentados a la estructura pejotista, el exdiputado Claudio Lozano (Unidad Popular) sintetizó el pensamiento de la mayoría de los dirigentes que no son de origen justicialista al afirmar: "Nos une (Mauricio) Macri. El desastre del gobierno neoliberal lo hizo posible. Tenemos que estar todos los sectores del campo popular unidos para derrotar en las urnas a este Gobierno".

Claudio Lozano, de Unidad Popular

Los asistentes

Participaron del encuentro: Gioja, Rubén Marín y la apoderada del PJ nacional Patricia García Blanco (PJ); Carlos Castagneto (Kolina); Mario Secco (Frente Grande); Diana Conti (Partido de la Victoria); Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro); José María '"Taty" Vernet (Compromiso Federal); Mario Cafiero (Proyecto Sur); Claudio Lozano (Unidad Popular); Juan Carlos Alderete (Partido del Trabajo y del Pueblo); Gustavo López (FORJA); Silvia Vázquez (Partido Verde); Carlos Heller (Partido Solidario) y representantes del Partido Intransigente; Partido Comunista; Somos; y Educación, Cultura y Trabajo, informaron fuentes del PJ.