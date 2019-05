Urtubey se reunió con Macri y negó un acercamiento con Cambiemos: "Vamos a competir con el Presidente"

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la Casa Rosada al gobernador de Salta e integrante de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, quien tras del encuentro negó versiones de un acercamiento electoral con Cambiemos y ratificó su candidatura presidencial por Alternativa Federal.

"Yo soy candidato por Alternativa Federal y voy a competir en las primarias (de ese espacio peronista no kirchnerista). También competimos con el Presidente y vamos a competir en el proceso electoral", sostuvo el gobernador en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

Urtubey fue el tercer integrante de Alternativa Federal que se entrevistó con Macri en lo que va de la semana, luego de las reuniones que el jefe de Estado mantuvo con el senador Miguel Pichetto y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

Durante el encuentro, que se llevó adelante a partir de las 18, se repasaron los 10 puntos del acuerdo que propuso el Ejecutivo a las fuerzas de oposición con el propósito de dar previsibilidad antes de las elecciones.

Las propuestas de Urtubey

El gobernador salteño afirmó que presentó al presidente Macri una propuesta de seis puntos, en respuesta a la búsqueda de consenso que propuso el gobierno para acordar políticas del Estado. Esos aportes son:

Urtubey brindó su punto de vista en lo referido a "buscar el equilibrio fiscal, honrar deudas contraídas y estar integrados al mundo", según consignó.

También le manifestó su posición para "garantizar el federalismo, o tomar deuda solo para obras públicas y fundamentalmente garantizar la justicia social".

Propuso "llevar adelante una Reforma Tributaria que aliente el crecimiento económico y la generación de empleo, alcanzar un sistema federal no solo de distribución de recursos sino también de diseño y desarrollo productivo para lograr una mayor integración al mundo".

A eso le sumó "resolver las barreras de la competitividad buscando crecimiento con equidad y buscar mecanismos para salir de la postergación estructural de algunas regiones del NOA y NEA".

Además, Urtubey consideró fundamental "priorizar la Primera Infancia como Política de Estad y poner a la Educación en el centro de la escena para vincular la formación con el empleo".

Contexto

El encuentro con Macri tuvo lugar en medio de los roces entre los miembros de ese espacio peronista no kirchnerista que complican sus definiciones electorales.

No obstante, el mandatario salteño dijo que con Macri no habló de la interna de Alternativa Federal y que la reunión se centró en el acuerdo de diez puntos que presentó el Gobierno para extenderlo y acordarlo con la oposición a fin de transitar el año electoral con mayor estabilidad.