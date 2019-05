Centros de diálisis reclaman que el PAMI actualice valores

Nefrólogos salteños y de todo el país se reunieron frente a las oficinas de la obra social en Capital Federal, Buenos Aires, para acordar un plan pero aseguran que no hubo solución.

Desde la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa) aseguran que el sector cayó en una crisis financiera y que están en jaque, a nivel nacional, debido a la falta de actualización de valores de una de las obras sociales más importantes, la suba del dólar que repercutió en el encarecimiento de insumos importados, los aumentos de las tarifas de servicios, entre otras complicaciones. En Salta hay unos siete centros.

Nefrólogos salteños, junto con otros profesionales de distintas provincias, piden que se actualice urgente el valor de las prestación de diálisis para morigerar la situación. Por ese motivo, se reunieron recientemente frente a las oficinas del PAMI, ubicadas en la avenida Corrientes al 600 de la Capital Federal, Buenos Aires.

Nora Marchetta, nefróloga y secretaria de Cepridiasa, que nuclea prácticamente a todos los centros, explicó que la problemática es amplia y abarca a centros con pacientes de todo el país. "La situación es más compleja en las provincias del noroeste, que siempre están un poco mas desprotegidas o son las más pobres. El conflicto repercute mucho más porque la población tiene más necesidades básicas insatisfechas. Es muy vulnerable. En la República Argentina hay 30.000 pacientes de todas las obras sociales, que están en diálisis y unos 11.500 de ellos pertenecen al PAMI", explicó.

Puntualizó que unos 900 pacientes salteños reciben tratamiento de diálisis y el 60% de ellos, es decir, unos 540 tiene la obra social PAMI.

"La problemática viene desde hace bastante pero el último año se tornó crónica y se agudiza con el PAMI porque no actualiza los valores desde hace mucho tiempo. 2018 fue tremendo. Hubo un aumento del dólar, de un 120% y un porcentaje importante de nuestros insumos son importados y están atados al dólar. La inflación nos pone en riesgo", sostuvo.

Para el tratamiento de diálisis se requieren elementos específicos como filtros, guías, agujas, soluciones de diálisis, prótesis, medicamentos especiales, eritropoyetina y heparina. "Estos insumos puntuales aumentaron, en promedio un 94%", destacó.

Agregó que los centros tienen pacientes electrodependientes por lo que se requiere mucha energía eléctrica para el funcionamiento de las máquinas y para producir agua de buena calidad. "Todos sabemos sobre el aumento impresionante que tuvieron los servicios", indicó.

Con relación a los costos de la prestación, Marchetta manifestó: "El valor que nos da el PAMI es de 2.800 pesos por sesión de diálisis. Por ejemplo, en Salta con la obra social provincial, con el Ministerio de Salud acordamos un precio que todavía es insuficiente pero que lo estamos charlando y es de 3700 pesos, es decir, hay 1.000 pesos de diferencia. El valor histórico de la diálisis tiene que estar mínimamente en 100 dólares".

Aseguró que otra complicación es el retraso en los pagos. "El PAMI en el último año empezó a atrasar el pago. Se está tomando más tiempo y a lo mejor ni paga a los 75 días y los últimos tres pagos los fraccionó en un 50%, un 25% y un 25%. Para peor el aumento oficial de la prestación en 2018 no superó el 32%", recalcó.

Al ser consultada sobre la situación de los pacientes que requieren diálisis día de por medio y el riesgo de cortes de las prestaciones, la doctora respondió: "Nosotros nos enfrentamos al gran problema y primero está nuestra responsabilidad médica porque generalmente son pacientes que los tratamos desde hace muchos años. Vienen tres veces a la semana y ya somos casi como una familia".

Sin solución

El jueves al mediodía unas 120 personas, en su mayoría nefrólogos de distintas provincias, se acercaron a las oficinas del PAMI, ubicadas en la avenida Corrientes al 600 de la Capital Federal, Buenos Aires, para plantear su situación.

"Inmediatamente le pusieron candado a la puerta. No nos dejaron entrar ni al hall. Queríamos que nos reciban para elaborar un plan de trabajo", contó la doctora Marchetta.

Añadió: "Un guardia de seguridad nos dijo que el director ejecutivo del organismo, Sergio Cassinotti, no nos iba a recibir. Nuestro objetivo era que hablara un nefrólogo por cada regional. Luego nos dijeron que un subgerente iba a recibir a dos pero nosotros queríamos hablar con alguien con capacidad de decisión porque él ya nos había recibido anteriormente y nos dijo que no podía hacer mucho".

El grupo de profesionales convocó a un escribano que labró un acta petitorio. "No nos recibieron. Queremos una reunión urgente para dialogar y acercanos aunque sea de forma progresiva a un valor más lógico para la prestación. Estamos dispuestos a que nos auditen y vean cuánto cuesta cada insumo, y todo lo que se necesita para diálisis", finalizó.

Garantizan prestación en la provincia

Al ser consultado por la problemática, el director del PAMI Salta, Nicolás Sivila, explicó: “Tenemos un convenio con la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina. Es nacional, se firma en Buenos Aires con toda la red de centros de diálisis. No se maneja a nivel provincial. Por ese motivo, no cuento con mucha información al respecto. Dentro de nuestras funciones no pasan los pagos”.

Y aseguró: “En Salta los centros de diálisis están funcionando normalmente. Los pacientes se dializan sin inconvenientes. Eso lo puedo garantizar. Entiendo que debe haber alguna negociación por los incrementos de las prestaciones y del valor que paga PAMI, pero es una negociación que se hace en Buenos Aires”.

Ayer se conoció un parte del Departamento de Prensa de PAMI en el que aseguran: “El Instituto ofreció un encuentro con autoridades médicas pero que no hubo aceptación de los prestadores”.

Y recalca: “De acuerdo a la última actualización vigente, el valor de la prestación de diálisis otorgada de julio de 2018 a mayo de 2019 tuvo un incremento del 38%, y que partir de junio de este año se incrementará en un 20% el valor de la diálisis peritoneal”.