Neymar llegó a la concentración de Brasil tres días antes

Neymar, capitán de la selección brasileña, se presentó en la concentración de la Canarinha que se prepara para la Copa América con tres días de antelación gracias a que, como no pude jugar con París Saint Germain por sanción, fue autorizado por el club francés a viajar antes a Brasil.

Neymar llegó en helicóptero a Teresópolis procedente de Río de Janeiro e inmediatamente se dirigió a la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la selección brasileña tiene en esa ciudad serrana a 98 kilómetros de Río de Janeiro.

El delantero del PSG -flamante campeón del fútbol francés- firmó autógrafos y saludó a los pocos hinchas privilegiados con acceso al helipuerto, que queda a sólo un kilómetro del centro de entrenamiento.

El futbolista del París Saint Germain iba a llegar el martes junto a los otros convocados que juegan en clubes de Francia e Italia, ya que todavía no terminaron las temporadas de liga. Sin embargo, Neymar fue liberado porque no podía estar en cancha este domingo: aún debía cumplir una suspensión por una agresión a un hincha.

El capitán fue el noveno de los 23 convocados en ponerse a disposición del técnico Tite para la preparación del local Brasil para la Copa América, que comienza el 14 de junio.

La selección brasileña permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando se traslade a Brasilia para jugar un partido amistoso con Catar, uno de los equipos invitados para la Copa América, el 5 de junio.

Brasil compartirá el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, y su debut será el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante los bolivianos, en el estadio Morumbí de la ciudad de San Pablo.