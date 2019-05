Misión La Paz: conflicto entre caciques por la auxiliar bilingüe

Aurelia Alejo no tiene el aval de un cacique a quien acusan de pedir favores sexuales.

Lejos, en Misión La Paz (Rivadavia), donde se afora el río Pilcomayo en creciente y en bajante, la vida de las comunidades indígenas transcurren a veces como verdaderos capítulos de novela.

Aunque la señal de telefonía es muy mala, siempre alguno se trepa a un árbol o se sube a un muro donde consigue las rayitas de antena necesarias para hablar, escribir y mandar fotos por WhatsApp. Así llegó a este diario la noticia de que el mismísimo Alejo Gallardo, dirigente chulupí, actual presidente del intervenido Ippis (Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas), había tomado el miércoles la escuela 4.128 Puerto La Paz porque no aceptaban allí la designación de su hija, Aurelia Alejo, de 25 años, como auxiliar bilinge.

La mujer ejerce como tal en la escuela hace ya dos años y, al parecer, este año aún contando con la designación del Ministerio de Educación no tendría el aval del cacique de la comunidad Misión La Paz, Víctor González, quién mantiene viejas rencillas con el padre de la auxiliar y presidente del Ippis.

"La hija de Gallardo es inocente pero no tiene mi aval porque él se declaró independiente de la comunidad Misión La Paz. Además nos faltó el respeto cuando dijo que éramos indios sucios que no se bañan, antes de las elecciones del Ippis", contó el cacique chulupí Víctor González, y detalló: "Gallardo ingresó el miércoles a la escuela y obligó a docentes y directivos a salir de la institución para iniciar la toma del establecimiento porque no nombramos a su hija como auxiliar bilinge. Son 400 los chicos que quedaron sin clases, además de perder los días que pueden comer al mediodía en la escuela".

Finalmente González dijo que esperan "alguna intervención de Educación o del Ministerio de Asuntos Indígenas a cargo de Edith Cruz, para no llegar a una situación de violencia entre los miembros de la comunidad".

Al ser consultado sobre este nuevo sainete en los confines de la provincia, Alejo Gallardo aseguró: "Todo es mentira, no tomé la escuela, armé lío porque tuve un problema con la designación de mi hija como auxiliar bilinge, a quien no dejan trabajar por falta de aval del cacique González aunque está nombrada por el Ministerio de Educación".

Y explicó: "Aurelia no tiene aval de González pero sí tiene mi aval. Yo soy cacique de la comunidad Misión La Paz B, que tiene personería jurídica 769 desde 2014 y está anotada en el registro provincial de comunidades indígenas".

Esta fue una semana difícil para la comunidad educativa de la escuela de Misión La Paz.

Favores sexuales

Y continuó la saga en su punto más álgido: "Misión la Paz B es una comunidad independiente de la que dirige Víctor González y no lo quiere entender, tengo personería jurídica. Ahora el conflicto continúa porque mi hija Aurelia hizo la denuncia ayer en contra del cacique González que le ofreció su aval a cambio de tener relaciones sexuales. Esa denuncia ya está hecha en la Fiscalía a cargo del doctor Cazón".

Gallardo agregó: "A la directora de la escuela 4.128, la señora Orellana, yo no la juzgo ni la culpo de no dejar trabajar a mi hija Aurelia porque ella seguramente le tiene miedo al cacique González que la presiona y trata mal a la gente. Este hombre tiene malas mañas y quiere dominar, no respeta".

Finalmente señaló: "Yo no quiero violencia ni que los chicos no vayan a la escuela, al contrario, soy un funcionario del Ippis y debo dar el ejemplo, pero tampoco voy a permitir que le arruinen la vida a mi hija dejándola sin trabajo si es que no le hace favores sexuales a Víctor González".

Última asamblea

El presidente del Ippis, Alejo Gallardo, envuelto en un nuevo escándalo, aclaró: “A mi hija le corresponde porque en 2016 hubo una asamblea y ella fue elegida para ser auxiliar bilingüe y tiene el nombramiento del Ministerio de Educación”.

Con respecto a la comunidad Misión La Paz dividida en dos, el cacique Gallardo explicó: “Debo aclarar que el viernes 24 de mayo hubo una asamblea donde fui designado como cacique titular de la comunidad Misión La Paz B. Alejandro García quedó como cacique segundo; secretarios son Gómez, Ventura y Zabala, Leila, y ayudante es Gómez, Damián. Esto termina de concretar la independencia de la comunidad chulupí que cuenta con la personería jurídica 769 desde 2014”.