Lleva 15 meses sin cobrar su jubilación

Juan Carlos Popovich es un jubilado de 80 años que trata de comprobar todas las semanas en la oficina de la Anses que está vivo, para poder volver a cobrar su jubilación, producto de nada más y nada menos que 66 años de trabajo.

El jubilado acudió a El Tribuno para contar su desesperante situación y con la esperanza de que funcionarios nacionales se hagan eco de su problema y le brinden una solución.

"Mi grave problema es que no cobro la jubilación desde marzo del 2018", manifestó indignado Popovich.

"Esto es por no haber realizado, solamente un mes, el certificado de supervivencia en la policía. Justo mi esposa se enfermó, y me dediqué de lleno a ella. No tenía la cabeza para realizar mis trámites más los de ella. Automáticamente el sistema nos dio de baja".

"Mi esposa está postrada y encima le dieron de baja en PAMI, y dejó de recibir las prestaciones de la obra social nacional. También le dieron de baja de la Anses y tampoco cobra su jubilación", relató.

"Al no hacer la supervivencia, también la dieron de baja. Pero ella tiene Alzheimer, y toma una medicación bastante cara, por lo que necesita la receta para comprarla. Entonces, cuando fui a ver a su médico de cabecera para que me hiciera la receta, me di con la novedad que no estaba en el sistema y ya no tenía obra social", detalló.

"Entonces el médico me dijo que podía hacer la receta, me hizo ver la pantalla, y ahí me enteré de la gravedad de lo que nos está pasando. En mi caso yo no la utilizaba, por lo que desconozco mi situación", dijo Popovich.

"Luego de todos esos episodios volví a realizar todos los trámites pertinentes, los míos y los de mi esposa. Volví y voy cada semana al Anses, para ver qué novedades hay, y la respuesta siempre es la misma: hay que esperar. Esas son las únicas tres palabras que se utiliza", dijo irritado.

"Y así ya llevamos esperando desde marzo de 2018. Cuando fui al banco el año pasado, para ver por qué no cobraba, me doy con otra novedad: que yo estaba muerto para ellos. Me dijeron: "Perdone, pero usted, no puede hacer ningún trámite acá, porque usted figura como dado de baja, parece que no hizo el trámite de supervivencia", relató con amargura.

"Cuando escuché esa respuesta sentí una impotencia muy grande, porque no puedo hacer nada, y ya no sé a quién más recurrir, toco una puerta, no se puede hacer nada, toco otra, es la misma respuesta. Por eso es que no sé ya qué hacer y cuáles son los mecanismos para obtener una solución", se quejó.

"En la Anses siempre me dicen lo mismo, que haga los tramites. Voy, los hago, vuelvo y me dicen lo mismo: hay que esperar. Pero ya son muchos meses de espera, y mi plata no aparece, ahora, yo me pregunto: ¿quién tiene mi plata, dónde está?", dijo.

"Hace 66 años que trabajo, y me parece injusto que ahora no pueda disponer de mi dinero desde hace tanto tiempo. Necesito que por favor me devuelvan mi dinero, porque mi situación es desesperante", dijo el jubilado.

El anciano destacó que tiene su mujer a cargo, quien se encuentra en delicado estado de salud. "Tengo que pagar a una enfermera que la cuida. Fui al PAMI, pero no me dan ninguna ayuda", destacó Popovich.

Se trata de otro abuelo desamparado por la obra social que no les otorga los beneficios de una internación domiciliaria. Hay casos similares que El Tribuno hizo públicos para que los ancianos fueran escuchados por las autoridades de la obra social y así obtuvieran respuestas.