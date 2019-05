“Si lo condenan a Condorí, condenarán a un inocente, él no fue”

Alejandro Eckhardt, defensor de Federico Condorí, único imputado por el asesinato de Cintia Vanesa Fernández ocurrido el 28 de abril de 2011, en un departamento del barrio Parque La Vega, dialogó con El Tribuno sobre la marcha de la causa y por qué cree que su defendido es inocente. Al referirse al debate consideró que lo que se ha hablado hasta aquí por parte de los testigos y de los peritos que han desfilado por las audiencias, todavía no se rebate la situación en cuanto a la responsabilidad de Condorí.

“La acusación sostiene que Condorí es responsable de la muerte de Cintia y eso no ha podido ser rebatido todavía con pruebas contundentes que lo ubiquen, que lo sitúen en el lugar y momento del hecho y mucho menos que lo sitúen como autor”. Agregó que hay pruebas científicas que tienen que ver con los ADN, que son pericias científicas, que son pericias categóricas, no hay pruebas categóricas del nivel que tienen las pericias científicas, con la calificación que ya tienen, así y todo no hay otras pruebas como por ejemplo testimonios que lo sitúen a Condorí en el departamento de Cintia, en el horario que habría ocurrido y en la fecha en que habría sucedido el crimen.

¿Es más complicado y difícil de lo que usted pensaba el juicio contra Condorí?

Sí, es un caso muy complicado, no porque en sí sea complicado, sino por todo lo que lo rodea, tiene complicaciones incorporadas, que no tienen directamente que ver con el caso. Para explicar mejor: un caso donde la única persona imputada no estuvo, entre otras cosas, porque todas las pruebas llámase teléfono, la ausencia de pruebas que digan que lo vieron ahí, ADN inexistente, una persona con muchísimo pelo en la cabeza y mucho bello corporal, cómo hace para interactuar con otra en una relación íntima de cualquier sentido, sexual o de violencia, y no dejar ni un solo bello del brazo, púbico o de la cabeza, en un montón de lugares donde hubo actividad. Es imposible.

¿Cómo evalúa la actuación del tribunal?

Al día de hoy estimo que es criterio profesional, tengo opiniones personales que no dejan de ser eso hasta ahora, pero prefiero verlo como criterios profesionales, como modos de trabajar o dirigir el proceso, habrá que ver cómo evoluciona porque todavía estamos en juego y mientras estamos desarrollando el proceso, no es momento para hacer una evaluación crítica, tenemos que esperar que pase todo y en su momento sacar las conclusiones.

¿Por qué la querella insiste tanto en que el culpable es Condorí?

Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un comentario personal: a mí me parece que es la Fiscalía la que fogonea y que la querella se adhiere, vi mucha actividad acusatoria en búsqueda de volcar la balanza hacia un lado, que tampoco está totalmente claro, porque ataca las pericias, a la policía, la participación de terceros, generalidades que rodean al hecho y en realidad no he visto una sola vez, nadie que diga ha sido Condorí porque esto y esto lo demuestra.

¿Por qué afirma eso?

Le doy un ejemplo: al señor Puca nunca más nadie lo va a poder juzgar por este hecho porque fue sobreseído, la prueba a su favor fue que no estaba o habría estado en Salta cuando se cometieron los actos, sin embargo pasan algunas cosas que no tienen explicación. Los informes del expediente dicen reiteradamente que se encontraron rastros hemáticos del señor Puca en el pantalón y en las zapatillas de Cintia Fernández, también dicen a favor que se hicieron mal las cosas, porque habrían puesto en la misma bolsa ambos objetos, con lo cual una cosa podría haber contaminado a la otra. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención, no hay forma que se pase sustancia hemática de una parte a la otra.

¿Cómo se explica eso?

La explicación que se quiso dar a eso es que el señor Puca habría entrado a la escena del crimen, habría rosado accidentalmente algo manchado con sustancia hemática y eso se había trasladado a la ropa. La persona que descubre el cuerpo es la madre de Cintia, después se incorpora la cuñada, después viene el marido de la cuñada, quien dice que ni se acerca a la puerta mira y se retira y luego viene la policía, que saca a todos de adentro, se paran en la puerta y no dejan pasar a nadie más. Luego como una hora después llega Puca y a esa hora ya no entraba nadie a la escena del crimen. Entonces me pregunto, ¿cómo hizo el pantalón para tener contacto con las sustancias hemáticas de la víctima?

Para la querella, a esa prueba la plantaron

¿Está probado? ¿Cómo hicieron para plantarlo? No hay pruebas de que haya sido así.

La querella insiste en que todo esto tiene que ver con el encubrimiento policial

La comisario Núñez está presa por falso testimonio, no por mentir, sino porque fue reticente a manifestar todo lo que estaba en su conocimiento. Sin embargo, es el informe de la oficial Núñez lo que mete preso a Condorí, la misma oficial quien firmó un acta pública donde la señora Ana Fernández dijo que el sábado previo al hallazgo que le vio los piecitos a su hija y creyó que estaba con alguien por eso se retiró, viene refrendada por otros 11 testimonios más que dicen lo mismo. O sea hay 11 personas que dicen haber escuchado a la señora referir eso, que la querella niega enfáticamente, entonces cómo se explica que 11 personas que no se conocen, no tienen relación entre sí y no tienen interés personal en el caso, se confabulen para decir lo mismo en contra de lo que dice una. Entonces esa señora que lo protege, que lo cuida, es la que llama por teléfono y dice dos cosas: primero avisa al juez de que una persona señala haber visto el lunes a Condorí y otra persona dice que escuchó la moto, entonces resuelven detenerlo. Aparte la señora Núñez manifestó que había pedido por carta al juez que le permitan seguir una línea investigativa para ver si Condorí había estado haciendo horas extras en el día del fallecimiento en la Comisaría séptima.

¿Por qué estuvo toda la plana policial en Parque La Vega?

Me parece una pregunta extraordinaria a la que yo no le encuentro respuesta, me hice la misma pregunta, esa es la única vez que coincidí con la querella y la fiscalía. Porque no puedo entender cómo es posible que un cabo de la policía, medio inútil para la investigación, concite la atención de toda la cúpula policial, no tiene explicación y mucho menos creo que haya habido un complot para proteger a Condorí y presentarse todos para quedar con los dedos pintados.

¿Cómo cree que terminará el juicio?

No importa como termine, sí o sí va terminar injustamente. De cualquier modo que culmine estaremos antes una injusticia porque si Condorí es condenado estarán condenando a un hombre inocente; esa misma injusticia cometerán si no lo condenan dado que hay criminales que están en libertad. Necesariamente terminaremos en una injusticia.