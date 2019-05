El descargo del Chaqueño: "Si soy su ídolo, no me tiene que molestar"

Un show del Chaqueño Palavecino en Córdoba terminó envuelto en polémica luego de que un fan que subió a cantar al escenario hiciera su descargo, denunciando al salteño de haberlo maltratado e insultado.

"Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste hasta que empezó a insultarme. La verdad que no termino de entender su enojo, si el me da el permiso de subir qué necesidad tiene de comportarse así (...) Simplemente me llevé una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo", escribió Renzo Tapia.

En diálogo con El Doce Tv, el artista reconoció la tensión que se vivió en el escenario, aunque criticó a su fan. "Este tipo subió a cantar, se le dieron dos temas para que cante y salió a hablar cosas que no se le dijo nunca. Es verdad que le dije que arme una banda, pero le di lugar", se descargó.

"Le cedí lugar y salió a hablar mal. Está buscando fama, así no se busca. A mí me costó hacer lo mio, se tiene que dar cuenta. Quién es, no lo conozco, yo tenía armado mi trabajo para dar lo mejor para la gente, no se entiende", dijo, y marcó: "Si soy su ídolo, no me tiene que molestar".

Por último, el Chaqueño mostró su cansancio por este tipo de situaciones: "Hay varias cosas lindas con chicos que han subido a cantar. Yo ya no quiero seguir con esto, le he dado mucha alegría a la gente durante muchos años y he hecho mucho por la música argentina, no sé hasta adónde...", concluyó.

La versión del destrato

Renzo Tapia es el músico cordobés que subió al escenario de Plaza de la Música para cantar con el Chaqueño tras la insistencia del público. "Cantá vos, a ver qué hacés, tanto que querés cantar", dijo Palavecino, según contó Tapia en un noticiero local. "Le digo a los muchachos 'vamos a hacer una zamba'. La gente contenta empezó a gritar, le digo 'venga a cantar conmigo, maestro' y le quise agarrar la mano pero no se dejó agarrar", agregó.

Cuanto terminó su primera canción, el Chaqueño le dijo que cante otra "medio de mala manera". "Cuando se va yo sigo cantando solo, me dejó solo en el escenario. Cuando termino de cantar lo voy a saludar y me dice 'si querés cantar, armate un grupo' y me empezó a tratar mal. Me dijo de todo. Me insultó", reprochó el cordobés.

"No pensé nunca que se iba a enojar tanto. No sé si se enojó por la aceptación del público, no tengo idea", cerró. Mirá su palabra en Noticiero Doce: