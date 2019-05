Autoconvocados de las plazas quieren llegar a la Junta

“Docentes Autoconvocados de las Plazas”, rezan los panfletos que distribuyen los integrantes de la lista 1 Bordó que este viernes se disputará en las urnas la conducción durante los próximos tres años de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta.

“Somos docentes independientes que hemos estado en la lucha, varios nos conocimos en las plazas, no simpatizamos con ningún gremio y por todo lo que ocurrió en los últimos meses -por las múltiples denuncias por supuestas irregularidades contra el órgano- decidimos unirnos y pasar de la queja a la participación para tratar de sanear nuestra Junta”, manifestó la candidata Silvia Di Piazza, una de las primeras docentes que se instaló con su carpa en la plaza 9 de Julio, en marzo pasado, en reclamo de mejoras salariales.

Con el slogan de “Transparencia y Compromiso”, los candidatos de la lista Bordó buscan que la docencia “vuelva a creer” que se puede trabajar con honestidad y eficiencia.

El sector plantea “regionalizar” la Junta, dado que por esta pasan todos los legajos, títulos, titularizaciones, nombramientos, concursos directivos y traslados. “La realidad es que muchas veces los docentes gastan lo que no tienen para venir hasta la Capital a realizar un trámite y se vuelven sin una respuesta”, señaló Di Piazza.

Por eso, la idea es que la Junta Calificadora pueda atender también en Tartagal, Orán, Anta, Metán, y así evitar que los educadores de esas zonas tengan que venir hasta la ciudad de Salta.

También proponen trabajar en la digitalización de los datos y de los trámites para facilitar aún más las cosas y controlar los cuadros de puntajes. “La Junta no tiene que ser un quiosco político ni gremial sino una entidad oficial que dé respuestas positivas y concretas”, lanzó la maestra de nivel inicial.

Ante la consulta de ¿por qué la docencia tendrían que votar a la lista Bordó?, respondió: “Porque somos docentes de base que estamos frente a las aulas, conocemos de cerca la realidad, sufrimos las mismas cosas que sufren todos los docentes, no tenemos simpatía con ningún gremio, nos estamos autofinanciando, somos gente honesta que salimos a luchar y rompimos los pactos gremiales con el Gobierno”.

En relación con 38% de aumento salarial conseguido con la protesta, dijo: “No es mucho lo que se consiguió, pero tenemos la buena intención de seguir luchando por el bien de la docencia”. Sobre las expectativas, Silvia Di Piazza, agregó que cuentan con el apoyo de muchos delegados de distintos puntos del interior provincial y de la capital salteña. “El docente va a saber elegir y tiene que entender que la votación es obligatoria. Antes no todos asumían ese compromiso importante y después se quejan si la Junta hace o no hace”, expresó.

Con Di Piazza aspiran a la sala de primaria Benjamín Tinte y las suplentes Mercedes Torrejón y Milagro Maidana; para la sala B de técnica van como titulares Esther Viveros y Raúl Vera, y los suplentes, Pedro Gutiérrez y Aldo Carrizo.

En secundaria (sala C) postulan María Barrionuevo y Martín Ontiveros Portelli (titulares), Roberto Robles y Jorge Men doza (suplentes).