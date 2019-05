Dolorosa revelación: Luis Ventura contó que él y su hermano fueron abusados de niños

En un repaso por los temas del día, la mesa de Polémica en el bar se refirió a la detención del pediatra Ricardo Russo, acusado de producir y distribuir pornografía infantil. Luis Ventura, integrante de la mesa, tomó la palabra para contar que él y su hermano fueron abusados cuando eran niños.

En medio del debate, el periodista lanzó: “Yo lo viví en carne propia, entonces yo sé de qué se trata. ¿Y sabés qué? A propósito del blanqueo, que en un momento me salió, descubrí que a mi hermano menor le había pasado exactamente en el mismo colegio, con un familiar directo de quien me lo había hecho”. Mariano Iúdica, quien ya conocía su historia, le pidió a su compañero que se quedara tranquilo, debido a la gravedad de su revelación.

Ventura siguió hablando de lo que vivió y de cómo impactó en su familia: “Yo lo hablé con mi hermano, ¿sabés por qué guardamos silencio? Porque sabíamos lo que iba a hacer mi viejo”, dijo, dando a entender que su padre hubiese cometido un acto de violencia contra los abusadores.

Pero ese “blanqueo”, como lo llamó el periodista, también impactó en sus excompañeros de colegio, ya que el abuso se había dado en ese contexto: “Recibí tres llamados de tres alumnos compañeros míos que no los vi nunca más, a través de toda mi vida, y me dijeron ‘Luis, me pasó lo mismo que a vos’”. Esos testimonios, junto con el de su hermano, le dieron la pauta a Ventura de que se trataba de dos hermanos que actuaban en complicidad y que tenían armado un sistema en la institución que les permitía cometer esos delitos.

Al escuchar las duras palabras de su compañero, Chiche Gelblung le preguntó si todavía le dolía ese episodio, y Ventura respondió que no: “No me duele porque lo mío no fue traumático, porque algo lo cortó. No se terminó, fue algo que quedó trunco”.

Ventura ya lo había hecho público hacía varios años, en otras entrevistas periodísticas, revelando con detalles la situación.

