Desde la asunción de Macri el Salario Mínimo, medido en dólares, perdió 55% de su valor

A fines de 2015 el ingreso vital y móvil rondaba los US$ 607 mensuales, pero hoy no supera los US$ 274. Si se lo compara con los valores de los últimos años, el salario mínimo en dólares retrocedió 12 años a los montos de agosto de 2007. En el ranking regional, la Argentina ocupa el puesto N°9 de un total de 20 países.

El Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) de junio de 2019 medido en dólares retrocedió 12 años y se mantienen en valores cercanos a agosto de 2007.

En ese momento, el sueldo elemental apenas superaba los US$ 284 mensuales, unos $ 760 a US$ 3,09 del tipo vendedor del Banco Nación. Según ámbito.com, hoy el SMVyM cotiza US$ 273,52, unos $ 12.500 a $ 45,70.

El análisis no se detiene allí. Desde la asunción de Mauricio Macri, el Salario Mínimo aumentó 124% en pesos y perdió 55% en dólares. Si se habla en términos de notafilia, una rama de la numismática, los trabajadores argentinos ganan $ 6.912 más, pero tiene US$ 333,53 menos por mes.

En comparación al año pasado, el SMVyM aumentó 25% y perdió 17% en dólares. Unos $ 2.500 más, pero US$56,51 menos.

En el ranking regional, el salario mínimo argentino ocupa el puesto N° 9 de 20 países, debajo de Perú (US$ 277) y por encima de Panamá (US$ 265). En lo más alto se ubican los costarricenses con u$s 523 mensuales, mientas que en lo más bajo de la tabla están los venezolanos, con apenas US$ 6.

Tras el contundente paro del 29M y a la espera de una nueva convocatoria al Consejo del Salario, los gremios y trabajadores pusieron la mira en el mínimo, vital y móvil. En la última reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil del 8 de agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo, los empleadores y los sindicalistas no llegaron a un acuerdo con relación al monto de los haberes mínimos. Los dirigentes gremiales exigieron casi un año atrás un salario mínimo de $ 19.600, pero el sector patronal no lo aceptó.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno estableció un cronograma de aumentos en cuotas y tramos, que implicó llevarlo a $ 10.700 en septiembre de 2018; a $ 11.300 en diciembre de 2018; a $ 11.300 en marzo de 2019; a $ 11.900 en mayo y a $ 12.500 a partir de junio. Sin embargo, tras la corrida cambiaria de principios de año y para frenar los reclamos, Mauricio Macri adelantó por decreto el monto de junio a marzo.

Ahora, se espera que los cegetistas de buen diálogo con el oficialismo, los cegetistas enfrentados a Cambiemos y los sindicatos más combativos encabezados por los Moyano se presenten a la inminente mesa del salario convocada por el ministro Dante Sica con una cifra superior a los $ 30.000, en línea con la canasta básica de alimentos, que define la línea de pobreza.

Un reciente informe sobre el mercado laboral elaborado por Proyecto Económico, el grupo de expertos que coordina la diputada K Fernanda Vallejos, reveló que los salarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 19,7% en tres años y medio de gestión de Macri. “Los tarifazos y devaluaciones con tarifas dolarizadas redundaron en una inflación muy superior a cualquier incremento salarial, reduciendo el poder de compra de los trabajadores”, indicaron.

Pero según Proyecto Económico una de las más graves consecuencias de la devaluación fue la brecha que se abrió entre los salarios y el precio de los alimentos. “En los últimos 12 meses esta alcanzó al 21,8%. Este fenómeno es la principal explicación del avance de la pobreza en 2018 que, al cuarto trimestre de ese año, alcanzó una tasa de incidencia del 35,9% y, observando la evolución de estos primeros cuatro meses, es esperable que continúe en aumento”, remarcaron.

