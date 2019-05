El Sub-20 va por Corea y por el primer puesto

El seleccionado argentino, ya clasificado a los octavos de final, jugará hoy frente a Corea del Sur con el fin de culminar primero en el Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 que se desarrolla en Polonia. El cotejo se celebrará en el Tychy Stadium, en la ciudad homónima, desde las 15.30, y será televisado por DirecTV y la TV Pública.

Argentina cumplió con creces en este inicio de la Copa del Mundo al clasificar para la próxima fase superando a Sudáfrica, por 5 a 2 con alguna irregularidad en su performance, y Portugal, vigente campeón europeo, con un 2 a 0 mostrando una sólida tarea defensiva.

El equipo de Fernando Batista mostró valores que promueven el sueño de volver a la cúspide de la categoría, en la cual Argentina suma seis títulos, como Ezequiel Barco (figura ante los africanos), el zaguero Nehuén Pérez (no estará mañana por sumar dos amonestaciones) y los delanteros Julián Álvarez y Adolfo Gaich, que desnivela en base a potencia física, 1,90 metros, y suma dos tantos.

Ahora, clasificado, Argentina podrá rotar a algunos de sus figuras para llegar, en el primer puesto del grupo, a los octavos de final en donde lo esperaría el segundo del Grupo E, que podría ser Panamá, Malí o Arabia (el próximo martes), adversarios que, a prori, no asoman como amenazas en el camino a los cuartos de final.

Corea del Sur, que debutó con una derrota ante Portugal (0-1) y luego se rehabilitó con una victoria ante Sudáfrica (1-0), se juega mucho ante Argentina porque en caso de perder quedaría al borde de la eliminación.

Argentina no deberá confiarse ya que este será el segundo mundial consecutivo en el que jugará ante Corea del Sur y en el pasado, organizado por los coreanos en 2017, cayó 2 a 1 marcando el gol Marcelo Torres.

Probables formaciones

Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura o Marcelo Weingandt, Maximiliano Centurión, Facundo Medina y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Fausto Vera o Agustín Almedra; Ezequiel Barco o Pedro De la Vega, Agustín Urzi o Gonzalo Maroni y Julián Álvarez o Tomás Chancalay; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Corea del Sur: Lee Gwangyeon; Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Kim Hyunwoo y Kim Jungmin; Oh Sehun, Lee Kangin, Um Wonsang y Jeong Hojin; Cho Youngwook y Choi Jun. DT: Chung Jungyongm,

Cancha: Tychy Stadium, de Tychy - Hora: 15.30 de Argentina - Televisa: TV Pública y DirecTV.