Colombia dio su lista sin los jugadores de Boca

Los jugadores de Boca Jorman Campuzano y Sebastián Villa no fueron elegidos para integrar el seleccionado colombiano de fútbol, primer adversario de la Argentina en la Copa América en Brasil.

El entrenador portugués Carlos Queiroz suministró este jueves la nómina de 23 jugadores que acudirá al certamen continental y tendrá su estreno ante el representativo albiceleste el sábado 15 en el Arena Fonte Nova, de la ciudad de Salvador.

El mediocampista Campuzano y el delantero Villa no están incluidos en la lista, aunque sí figura el ex jugador xeneize, el enganche Edwin Cardona, hoy en el Pachuca mexicano. También está el ex volante de contención de Boca, Wilmar Barrios, transferido al Zenit San Petersburgo de Rusia, a principios de año.

La lista de los 23 jugadores convocados es la siguiente:

Arqueros: David Ospina (Nápoli, Italia), Alvaro Montero (Deportes Tolima) y Juan Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Defensores: Santiago Arias (Atlético Madrid, España), Stefan Medina (Monterrey, México), Davinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Yerry Mina (Everton, Inglaterra), Cristian Zapata (Milan, Italia), Cristian Borja (Sporting Lisboa, Portugal), Jhon Lucumi (Genk, Bélgica) y William Tesillo (León, México).

Mediocampistas: Wilmar Barrios (Zenit San Petersburgo, Rusia), Mateus Uribe (América, México), Gustavo Cuellar (Flamengo, Brasil), Jefferson Lema (Bournemouth, Inglaterra), James Rodríguez (Bayern Munich, Alemania), Edwin Cardona (Pachuca, México) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia).

Delanteros: Radamel Falcao García (Mónaco, Francia), Luis Muriel (Fiorentina, Italia), Duvan Zapata (Atalanta, Italia), Roger Martínez (América, México) y Luis Díaz (Junior).

Colombia participará de la zona A y tras el estreno contra la Argentina jugará ante Qatar (miércoles 19, en San Pablo) y Paraguay (domingo 23, en Salvador).