Editorial del Financial Times: "Los argentinos deben rechazar el regreso del peronismo"

El periódico británico Financial Time publicó hoy una editorial en la que consideró que "los argentinos deben rechazar el regreso del peronismo" en las elecciones de este año y no deberían dejarse engañar por la imagen "más moderada" que muestra la ex presidenta Cristina Kirchner.

Luego de que la exmandataria confirmara su postulación a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, el diario sostuvo que "una mirada al historial económico del peronismo debería asustar a los votantes".

"El movimiento populista ha dejado un sendero infeliz de fracasos durante siete décadas, desde los controles de precios hasta la nacionalización y la manipulación de los tipos de cambio, respaldados por un endeudamiento insosteniblemente alto", subrayó la editorial.

El Financial Times evaluó que la administración del presidente Mauricio Macri provocó una "caída abrupta del nivel de vida" de la población, aunque destacó que a largo plazo su plan está "encaminado a generar ganancias económicas".

"El programa de austeridad de Macri está ampliamente encaminado a generar ganancias económicas a largo plazo para Argentina, pero el dolor a corto plazo de una caída abrupta del nivel de vida puede ser demasiado para los votantes", afirmó el texto.

Y recalcó: "Está en juego el futuro del mayor rescate de la historia del FMI, un rescate de USD 56.000 millones con el que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha estado estrechamente asociada".

"Las limitaciones del programa del FMI y las realidades de la difícil situación económica de Argentina dejan poco espacio para las maniobras de política. Una posibilidad podría ser la recompra limitada de la deuda a corto plazo para romper el círculo peligroso por el cual la inquietud del mercado de deuda soberana alimenta la inestabilidad de la moneda y, a su vez, la inflación interna", relata el diario británico.