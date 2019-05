Al menos 11 muertos y 6 heridos tras un tiroteo en Estados Unidos

La Policía y servicios de emergencia de EEUU han reportado al menos 11 muertos y 6 heridos tras un tiroteo perpetrado este viernes en el Centro Municipal de Virginia Beach, informaron medios locales.

Según el informe oficial, el atacante fue abatido. Además, el jefe de la Policía, Jim Cervera, declaró en una rueda de prensa que uno de los agentes también recibió un disparo pero fue "salvado por su chaleco antibalas".

"Este es el día más devastador en la historia de Virginia Beach", afirmó el alcalde Bobby Dwyer. "Las personas involucradas son nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos y colegas", agregó.

Cinco heridos han sido trasladados al hospital Sentara Virginia Beach General y otro al hospital Sentara Princess Anne, aunque posteriormente, esta última fue trasladada por aire al hospital Sentara Norfolk.

BREAKING: Police say they are working an active incident at the Virginia Beach Courthouse. The courthouse is on lockdown and officers are out with their guns drawn @WTKR3 pic.twitter.com/7QflnCSwt2 — Kofo Lasaki WTKR (@KofoLasaki) 31 de mayo de 2019

Varios servicios de emergencia, incluyendo agentes fuertemente armados, acudieron al lugar, mientras la Policía trabaja para resguardar la zona del ataque.

El Palacio de Justicia de la localidad se encuentra actualmente aislado mientras la Policía responde a la emergencia. Además, uno de los edificios ha sido desalojado y se ha hecho un llamado a los residentes para que eviten el área del centro municipal.

#BREAKING @VBPD says they are investigating reports of an active shooter at the municipal Center. We are on the way to the scene @WAVY_News — Brett Hall (@BrettHNews) 31 de mayo de 2019

El gobernador Ralph Northam afirmó en Twitter que su equipo está monitoreando la situación y reiteró el pedido para que las personas se mantengan alejadas del área y sigan todas las instrucciones de las autoridades.