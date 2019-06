Sin hinchas de Central Norte en Misiones

La dirigencia de Guaraní Antonio Franco remarcó que para el partido de ida no se recibirá público visitante.

Así lo habían anticipado desde Misiones en caso de que se cambiara la fecha del partido de ida y como desde el Consejo Federal modificaron la final de ida para el 9 de junio, el partido en Villa Sarita se jugará únicamente con público local.

“Quiero que sea una fiesta, que sean todos bien recibidos acá porque tenemos la idea de recibir a los hinchas de Central Norte (400 entradas), pero si se empieza a manosear todo esto no voy a permitir que nos pasen por alto. Que no vengan con planteos raros, sino nos veremos a analizar si recibiremos hinchada visitante o no”, le manifestó hace unos días a El Tribuno, Patricio Vedoya, presidente de Guaraní Antonio Franco.

Cabe destacar que el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Guaraní, tiene una capacidad para doce mil personas y promete lucir un gran marco el próximo domingo.

En el último partido de local de Guaraní frente a Sol de América de Formosa, la cancha lució un marco acorde a una final y contra Central Norte no serán menos.

De todas maneras, en un principio la idea de la dirigencia misionera, era otorgale a los hincha de Central Norte unas 400 localidades pero ese número sería insuficiente para la cantidad de hinchas que deseaban viajar al litoral para brindarle su aliento al equipo de Ezequiel Medrán.

Para el partido de vuelta, la comisión directiva de Central Norte también dispuso que no se recibirá a público visitante, por lo que el estadio Martearena será pura y exclusivamente para los hinchas del cuervo.