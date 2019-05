El clásico Jockey-Gimnasia se pone picante con sus capitanes

El recuerdo está fresco, pese a que pasaron más de diez meses de la última vez que el Jockey Club se enfrentó con Gimnasia y Tiro en el Torneo Regional del NOA. Hoy a las 16.30 vuelven a chocar, aunque esta vez en la rotonda de Limache, y hay sed de revancha.

Es que aquel 23 de junio en Lomas de Medeiros no fue un día más, ni otro de los tantos duelos en el clásico más añejo de la provincia entre millonarios y albirrojos. Esa tarde vencían los de la rotonda por 14 puntos y Gimnasia lo dio vuelta. Ganó 31 a 29.

Francisco Poodts e Ignacio Tobío, capitanes de la jockera y el millonario, respectivamente, le pusieron picante al choque de esta tarde. Al ser consultados, ¿cuál es el mejor equipo? “El mío”, coincidieron.

“Es un partido distinto, se vive toda la previa de una manera diferente. Es cierto que con Universitario se convirtió en otro clásico, este es histórico, tiene un condimento especial”, expresó Poodts.

“Tuvimos una buena semana de entrenamientos para encarar un partido muy duro e histórico. Es positivo tener revancha rápida tras la derrota de la semana pasada con Universitario”, comentó Tobío.

Es cierto que tanto el Jockey como Gimnasia llegan a este choque tras altibajos, pero las ubicaciones en la tabla poco importan a la hora de disputar un clásico.

“Es un torneo raro, hay mucha paridad, arrancamos bien, después nos pinchamos y volvimos a levantar. Gimnasia tampoco tuvo regularidad, pero este partido se juega distinto, se juega con el corazón, con ganas, actitud y los antecedentes quedan de lado”.

El único antecedente que queda presente es el del clásico anterior y así lo expresaron ambos capitanes.

“Recuerdo que perdíamos por 14 puntos, pero para estos partidos sacamos un plus. Gimnasia siempre lo saca y si bien es un plantel diferente, queremos volver a festejar”, dijo Tobío.

Poodts sostuvo: “Fuimos ganando todo el partido, pero entramos en piloto automático y ellos se enchufaron. Nos lo dieron vuelta sobre el final y ellos supieron estar en partido. Quedó la espina porque si bien después jugamos algunos partidos, no volvimos a enfrentarnos por el Regional”.

¿Jockey o Gimnasia, qué plantel tiene mayor jerarquía? “Siempre voy a elegir mi equipo. Estamos para pelear cosas grandes, solo tenemos que encontrar la regularidad y estamos levantando. Va a depender de este fin de semana”, contó a este diario el capitán de los albirrojos. “Yo creo que ellos llegan mejor, pero mejor plantel tenemos nosotros. Obvio que son partidos aparte, no importa cómo venís”, indicó el referente de Gimnasia.

“Un partido inolvidable”

Los protagonistas e hinchas de ambos clubes pueden recordar cientos de duelos entre Jockey y Gimnasia, pero para Alejandro “Bicho” Pavón, hoy integrante del staff técnico millonario hay uno muy especial. “En 2008 tuvimos un partido inolvidable. En realidad fue un ida y vuelta y el que perdía descendía. Dos semanas antes se trabó mi rodilla y tuve que operarme los meniscos. Ocho días después de la operación ya estaba jugando. Nadie lo podía creer y por suerte ganamos”.