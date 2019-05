Desde Salta, el youtuber Luisito Comunica lanzó el #LuisitoChallenge: mirá en que consiste

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en las redes sociales como Luisito Comunica, el youtuber e instagramer mexicano, se encuentra recorriendo la Argentina y desde ayer está en nuestra provincia; donde ha revolucionado a miles de salteños que se organizan para seguir sus pasos y poder obtener una foto con él.

La primera provincia que visitó fue Córdoba, lugar donde a su acompañante Cinthya “@lenguasdegato”, le robaron el celular.

Pero desde ayer está en Salta y aprovecha cada minuto para conocer nuestra cultura y tradiciones. A través de sus redes sociales se lo pudo ver primero en la plaza 9 de Julio: “Salta nos recibe muy chulo, muy emocionado de estar aquí”, dijo mientras filmaba a un pareja de baile.

El joven, con más de 10.700.000 de seguidores en Instagram y 23,472,666 en YouTube, también aprovechó para disfrutar de una cerveza “bien salteña” en un local del corredor de la Balcarce, donde presenció un espectáculo folclórico.

En otras de sus historias, se lo pudo ver rodeado de gente en el Mercado San Miguel y en la entrada de la Catedral donde apareció con una camiseta del club Gimnasia y Tiro que, según él, se la regalaron.

Durante la mañana aprovechó para visitar el teleférico y estuvo en el mirador del cerro San Bernardo donde tocó el bombo junto a un artista que se encontraba en el lugar.

Un hecho curioso fue cuando quiso descender del teleférico, no pudo hacerlo debido a la gran cantidad de gente que lo estaba esperando: “El reinado de palomos es grande en Salta. Mucha gente”, dijo y luego escribió: No pudimos salir, jajaja”.

“Tuvimos que volver a subir. Había tanta gente que no nos pudieron sacar. Nos dijeron que volvamos a subir al cerro y de ahí nos bajaban en camioneta. Los queremos”, dijo.

“En lo que es su penúltima historia, por el momento, Luisillo aparece con una camiseta de Juventud Antoniana con una botella de fernet tomándolo puro, pero luego le acercan un vaso con la bebida preparada: “Se hizo viral el tomar fernet sin cola, error enmendado, pero (así solo) sigue estando sabroso”, dijo.

Fue a Cinthya a quien se le ocurrió el #LuisitoChallenge ya que fue viral en la Argentina: “Así no se toma (puro), pero como desafío será tomarlo solo”, dijo el mexicano.