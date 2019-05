Jaguares volvió a ganar y suma chances de play-offs 

Jaguares, uno de los combinados nacionales de rugby, se impuso ayer a Stormers, de Sudáfrica, por 30 a 25, para continuar la racha victoriosa en el Súper Rugby, tras disputarse la decimosegunda fecha del certamen que aglutina a franquicias del Hemisferio Sur de la disciplina.

En la cancha de Vélez Sarsfield, y ante una regular cantidad de espectadores, el conjunto argentino dirigido por Gonzalo Quesada obtuvo el cuarto éxito consecutivo.

Con este triunfo, Los Jaguares llegaron a las 27 unidades en la clasificación, están terceros en la Conferencia Africana y asoman en la sexta colocación en la tabla general, lejos de la línea del vanguardista, Crusaders (Nueva Zelanda), con 42.

El equipo argentino volvió a exhibir una importante muestra de carácter para sacar adelante un encuentro complejo, en donde el rival exigió hasta el instante de cierre.

De hecho, el segunda línea Guido Petti robó una pelota en el line en el tramo final del cotejo, cuando el equipo jugaba con 14 por la amonestación a Pablo Matera. Esa acción garantizó la victoria.

Jaguares se adelantó rápido en el tanteador (10 a 0), con un try de Matera, la conversión pertinente y un penal del tucumano Domingo Miotti.

Sin embargo, el buen arranque le dio paso a períodos de desconcentración, a pérdida de fluidez en el manejo y excesiva cantidad de penales (7) cometidos. Los sudafricanos achicaron cifras (10 a 9), pero un nuevo penal le permitió a los locales irse 13 a 9 arriba a los vestuarios.

En la reanudación, Stormers acortó con un nuevo penal, pero una buena jugada colectiva le permitió a Ramiro Moyano apoyar la pelota en el ingoal adversario. El equipo argentino se alejó en la pizarra por 20 a 12 cuando recién se habían cumplido diez minutos del ST.

El encuentro continuó siendo equilibrado, con Jaguares defendiéndose a puros tackles, aunque un try penal convertido a los 31 minutos parecía garantizar el triunfo, con un resultado 30 a 18.

Pero Stormers no se dio por vencido, marcó un nuevo try por intermedio de Senatla y arrinconó al equipo argentino en el período final del cotejo. Incluso el elenco sudafricano dispuso de un penal, pero eligió jugar para intentar -al menos- igualar el choque. La defensa de Jaguares estuvo firme y así el equipo de Quesada está más cerca de acceder a los play-offs.

La síntesis

JAGUARES 30 STORMERS 25



S. Medrano W. Low

A. Creevy B. Mbonambi

N. T. Chaparro S. Kitshoff

T. Lavanini JD Schikerling

G. Petti E. Etzebeth

M. Kremer C. Wiese

T. Lezana K. van Dyk

P. Matera J. Coetzee

T. Cubelli J. du Plessis

D. Miotti H. Jantjies

M. Orlando D. Kriel

R. Moyano D. Leyds

S. Cancelliere JJ Engelbrecht

M. Moroni S. Petersen

E. Bofelli D. Willemse

DT: G. Quesada DT: R. Fleck

Tantos. PT: 4’ try de Matera convertido por Miotti (J); 10’ y 41’ penales de Miotti (J); 16’, 24’, y 30’ penales de Du Plessis (S). Resultado parcial: Jaguares 13 - Stormers 9.

Tantos. ST: 4’ penal de Du Plessis (S); 12’ try de Moyano convertido por Miotti (J); 18’ y 21’ penales de Willemse (S); 24’ penal de Miotti (J); 31’ try penal (J); 34’ try de Senatla convertido por Willemse (S).

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: A.Jacobs (Sud.).

Lo que queda en el camino

Restan seis fechas para que cierre la primera fase del Súper Rugby. El equipo argentino ahora jugará cuatro partidos fuera de casa y los rivales serán: Highlanders (13), Hurricanes (14), NSW Waratahs y Reds. Las dos últimas serán de local contra Sharks y Sunwolves.