Reyes: “Uno trabaja, pero no esperaba tres goles”

Otra vez Central Norte sacó a relucir su perla más preciada, Fabricio Reyes, la figura en el triunfo del cuervo frente a Talleres de Perico.

El goleador estuvo intratable en el Plinio Zabala y marcó los tres tantos del triunfo en una tarde impensada.

“Uno trabaja en la semana, pero no esperaba hacer tres goles, sabía que tenía que hacer un buen partido, sabía que tenía que correr muchísimo”, sostuvo Reyes tras la victoria.

Pero también fue autocrítico: “El primer tiempo fue muy trabado en la mitad, ellos ganaban siempre las segundas jugadas, y yo no gané ninguna. Sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que salir de otra manera”.

Con respecto a la reacción que tuvo Central Norte en la segunda mitad del juego, el delantero azabache remarcó: “Sabíamos que ellos iban a salir a apretar en el segundo tiempo y eso iba a generar más espacios”.

La Perla Reyes también opinó de los goles que marcó y eligió uno por sobre los otros. “El primero de los tres goles me gustó más porque pasé entre tres jugadores y sirvió para abrir el partido. En el segundo gol, se la peino a Quiroz y me meto en el área para capturar algún rebote, por suerte me quedó a mí como en el tercer gol, tras la definición de Ronaldo”, comentó Reyes.

Por último, y pensando en el encuentro revancha del próximo domingo, el atacante fue cauto a la hora de hablar de una eventual clasificación.

“Estamos invictos de local pero no hay que confiarse, sacamos una buena ventaja de visitante y en Salta nos tenemos que hacer más fuertes. No está nada definido, quedan otros cuarenta y cinco minutos para seguir luchando”.

Medrán: "El equipo potencia a Reyes"

Ezequiel Medrán manifestó su orgullo por sus dirigidos que ganaron un partidazo en Perico. “El equipo se adaptó y tuvo la capacidad de sacar adelante un partido bravo”, opinó el DT de Central Norte. Luego destacó el trabajo de Fabricio Reyes, “es bueno tener un goleador como él”, pero también aclaró que “el equipo es el que lo potencia”. Medrán expresó luego que las adversidades que tuvo el plantel “nos hacen crecer, somos un equipo duro y convencido de lo que quiere”.