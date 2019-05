Donald Trump, ante la escalada de violencia en Gaza: "Respaldamos 100% a Israel"

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que Israel cuenta con el apoyo total de los Estados Unidos, después de la escalada de bombardeos sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes de Hamás.

"Una vez más, Israel enfrenta una serie de mortales ataques con cohetes por los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica. Apoyamos a Israel 100% en la defensa de sus ciudadanos", tuiteó el mandatario desde Washington. "A la gente de Gaza estos actos terroristas contra Israel solamente les traerán miseria. Terminen con la violencia y trabajen para que la paz sea posible", continuó en otro mensaje en la red social.

En una de las jornadas más violentas de la región desde 2014, los medios locales confirmaron que tras los bombardeos murieron al menos 20 ciudadanos palestinos y cuatro israelíes. Entre las víctimas fatales, identificaron a dos mujeres embarazadas y un bebé.

Desde la madrugada del sábado hasta el domingo, el grupo terrorista Hamás junto a la Yihad Islámica lanzaron más de 600 misiles desde Gaza a Israel.

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens....