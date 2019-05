Cístola despistó en Rosario, pero sigue en la pelea

Esteban Cístola tuvo un fin de semana de locos en Rosario, donde se disputó la quinta fecha del Turismo Carretera Pista.

El piloto salteño, del equipo JPG Racing, no pudo terminar la final en el autódromo Juan Manuel Fangio, al ser víctima de las malas condiciones climáticas, por las que sufrió un despiste que lo llevó a impactar contra el muro de contención. Y recién había girado las primeras dos vueltas.

Cístola largó desde el duodécimo lugar pero de manera prematura recibió un toque que provocó que su auto se desestabilizara, por lo cual salió de los límites de la cinta asfáltica para impactar luego contra el muro.

El oriundo de Joaquín González no sufrió daños físicos, solo algunos golpes producto del impacto.

Esteban no tuvo más opción que desertar con lo cual tampoco pudo sumar puntos para el campeonato. Sin embargo, Cístola continúa ubicado en el segundo puesto del campeonato con 164 puntos a 6 unidades del líder Marcelo Agrelo. Y tiene en corta distancia a Santiago Álvarez, con 157,5 puntos, y a Lautaro Iglesias con 155.5.

El triunfo quedó en manos de Diego Ciantini (Chevrolet), escoltado por Elio Craparo (Ford) y Humberto Krujoski (Dodge).

La actividad había comenzado el viernes con los entrenamientos y en la jornada sabatina, tras la segunda tanda de entrenamiento, el salteño realizó una excelente clasificación ya que obtuvo el mejor tiempo, quedándose con el puesto 1, es decir, logró la pole position. Luego corrió la primera serie y terminó en el 6° lugar, tras sufrir el primer despiste del fin de semana cuando venía ganado dicha carrera.

Esteban, se mostró agradecido con el equipo y analizó: “Siento que no pudimos reflejar en la final el gran auto que teníamos, ya que el golpe contra el muro nos dejó fuera de competencia. Pero debo decir que el equipo trabajó un montón, y se notó desde los entrenamientos, luego logramos la pole position y largamos primeros en la serie”. Cístola opinó que la pista rosarina es un circuito chico y trabado, “pero sabemos que vamos por buen camino y que trabajaremos más aún para seguir peleando por el campeonato. Nuestra cabeza está puesta en seguir luchando por el título”, expresó.

La próxima carrera del TC Pista será el 26 de mayo en el autódromo de Rafaela.

Campeonato

Pos. Piloto CG Puntos CG

1° M. Agrelo 1 170

2° E. Cístola 0 164

3° S. Álvarez 1 157.5

4° M. Vázquez 0 155.5

5° L. De la Iglesia 0 152

6° D. Ciantini 1 148 1

7° E. Craparo 0 143

8° A. Londero 0 139

9° P. Costanzo 0 137

10° F. Iribarne 0 128.5

11° A. Jakos 1 126

--

CG: carreras ganadas.

Matías Rossi ganó la carrera del TC

Matías Rossi, con Ford, obtuvo su primera victoria del año en el Turismo Carretera, al imponerse en el autódromo rosarino “Juan Manuel Fangio”, por sobre Gabriel Ponce de León (Ford) y Christian Ledesma (Chevrolet).

La carrera estaba pactada a 30 vueltas pero terminó por tiempo a los 50 minutos y 25 giros debido a las malas condiciones climáticas.

Rossi, que obtuvo su triunfo número 25 en el TC, fue también ganador de la primera serie. Luego de cinco fechas, el campeonato lo encabeza José Urcera (Chevrolet), con 185 puntos; seguido por Mariano Werner (Ford), 157 y Guillermo Ortelli (Chevrolet), 152.5.