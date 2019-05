Lo acusan de acomodo, pero el hijo de un referente wichi niega fraude

Una protesta con dos jóvenes encadenados y en huelga de hambre, Enriqueta Espinoza y Sergio Sánchez, mostró una vez más y desde el epicentro del centro salteño las grietas que existen en la comunidad wichi del paraje Misión Chaqueña. Diferencias que vuelven a quedar expuestas en las designaciones educativas. Los jóvenes denunciaron una elección irregular para el cargo de auxiliar de maestro bilinge para la escuela del paraje.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que el proceso cumplió las normas previstas. Mientras que los denunciados, Pedro Argamaza, el presidente de la comunidad, y su hijo, Moisés Flores, el joven elegido por la comunidad para el cargo cuestionado, llegaron a Salta y desmintieron las versiones de dádivas a cambio de votos.

En marzo se realizó la polémica elección para un puesto de auxiliar bilinge para la escuela 4528 de Misión Chaqueña. Más de 500 integrantes de la comunidad votaron entre 25 participantes, todos vecinos del paraje. Los jóvenes que tomaron la medida de fuerza de encadenarse denuncian que se entregaron bolsones de mercadería y se pagaron 200 pesos a los votantes para favorecer a Moisés Flores, quien ganó la elección. Esto, señalaron, los perjudica porque, aseguran, desde el 2012 presentaron sus avales y postulaciones para el puesto sin obtener ninguna respuesta. Firmes, indicaron que no regresarán al paraje hasta obtener los puestos.

Argamaza, presidente de la comunidad, llegó a la capital tras los pasos de sus vecinos para desmentir las denuncias que se difundieron en los medios locales. "La elección fue transparente, no se dio plata ni bolsones, nunca lo hubo", aseguró. Resaltó que su presencia sería la misma "sea quien fuera que ganara. Yo estaría como presidente diciendo que es legal".

Moisés Flores, que llegó a la ciudad junto a Argamaza, aseguró que fue elegido de buena fe por tener conocidos en la comunidad. "Me críe en la comunidad. Días antes estaba trabajando en la artesanía y el carbón, o soldando. Como había vacantes para maestro bilinge, me presenté, porque sé que tenía posibilidades de ser elegido, porque tengo muchas amistades", indicó y explicó que obtuvo 50 votos.

Consultado sobre su parentesco con Argamaza, presidente de la comunidad, lo que también se puso bajo la lupa en las elecciones, explicó: "No vivo con él porque fui adoptado. Mi padre falleció en el 2014. Él es mi padre de sangre, pero en lo legal, mi padres es Flores, que me crió desde muy chico hasta grande, y después falleció. Mi madre también me dejó desde muy chico y los Flores me criaron, me dieron todo lo que necesité, ellos me enseñaron lo que soy ahora. Que él sea mi padre sanguíneo me perjudica, pero no me crié con él. Ahora como gané la elección usan que él es mi padre", manifestó molesto y tomando distancia de Argamaza.

"Todos en la comunidad saben mi historia, no sé por qué dicen eso, si ellos dos saben mi realidad y la situación que pasé. Sergio Sánchez es mi amigo y no sé por qué hizo esto. No sé si me tomará como enemigo o no, eso estará en él", agregó el nuevo auxiliar bilinge de la escuela wichi.

Aparte de las dádivas, Espinoza y Sánchez denunciaron que no se cumplieron con los trámites institucionales obligatorios. A raíz de que, indican, no hubo cuadro de puntaje de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, no estuvo la Secretaria de Gestión Educativa con las designaciones de última hora, ni la Coordinación de Educación Intercultural Bilinge. Además, aseguraron estar sorprendidos porque el Ministerio optó por una elección para definir el cargo de auxiliar bilinge de la escuela Misión Chaqueña.

En este sentido, desde el Ministerio de Educación aseguraron que los requisitos en base a la resolución 460 del 2008 se cumplieron. En la reglamentación se especifica como requisitos fundamentales que el o la postulante deberá pertenecer a la comunidad "o al paraje más cercano, que él o la postulante cuente con el aval de las autoridades y miembros adultos de su comunidad, que hable la lengua vernácula y el español". Sobre los estudios necesarios, indica un orden de prioridades según el nivel de estudio completado que puede llegar a incluir solo la primaria completa.

Faltan docentes bilinges

El presidente de la comunidad recordó que "la vez pasada", sus vecinos "tomaron la escuela", y lamentó las peleas dentro de su comunidad. Aunque aprovechó la oportunidad para resaltar que son pocos los docentes para cubrir las demandas de los 430 alumnos y alumnas que hay actualmente entre los niveles secundaria y primaria. "Hay 10 maestros bilinges. Al menos necesitamos unos 3 más", aseveró.

Hace unos meses, en esa misma escuela, tras cuatro asambleas, referentes de la comunidad educativa, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con caciques incluidos, decidieron tomar por casi dos meses el edificio para pedir por una directora que pertenezca al pueblo wichí, para que entienda las particularidades de su cultura.

Ese pedido derivó en enero pasado en un acampe en el mismo lugar al que regresaron ahora los jóvenes de la comunidad, la Plazoleta IV Siglos. Para Enriqueta, la elección es una represalia por haber participado de la anterior medida de fuerza. Luego de la manifestación en pleno verano, se presentó un proyecto en Diputados, de "educación indígena". Piden elegir a los directores de los establecimientos escolares de pueblos originarios, y crear un consejo comunitario reconocido por la comunidad de referencia para "tener un alto nivel de participación en el sistema educativo".

