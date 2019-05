Nocetti reapareció en La Gran Carrera con tono triunfal 

Tras dos años de ausencia Fernando Nocetti volvió a La Gran Carrera y la ganó. La competencia de autos de regularidad culminó el fin de semana donde Nocetti tuvo como copiloto a Alejandro Bonari, ambos a bordo de un Triumph TR3 modelo 1962 y terminaron por encima de binomios que llegaron de distintos países y de diferentes puntos de Argentina. La Gran Carrera no solo tuvo la alegría del triunfo para Nocetti, sino también hubo un lado emocional que se cumplió y también otro deportivo. Fernando decidió dedicarle su cuarta victoria en la prueba a su hermano Ángel al cumplirse días atrás 26 años de su fallecimientos en un accidente en Colonia Santa Rosa. Con ese recuerdo compitió Nocetti en las etapas que unieron nuestra ciudad con Santa Rosa de Tastil y Cafayate.

Una vez concretado su triunfo y en medio de los festejos llegó otro premio casi sin esperarlo. Desde Italia le confirmaron que por haber ganado La Gran Carrera Nocetti competirá en junio próximo en el Giro de Sicilia, una de las pruebas íconos de los autos clásicos y las pruebas de regularidad. La confirmación la realizó el italiano Antonino Auccello, organizador de la carrera que recorre en tres días la isla de Sicilia.

No será la primera vez que Nocetti dispute en el Giro de Sicilia; corrió en la edición de 2014 y estuvo muy cerca de ganar, pero un problema técnico le quitó esa posibilidad.

“Hace dos años que no corría La Gran Carrera y decidí volver. Era la doceava edición, yo ya la había ganado tres veces y me quedé con la Copa Challenger, después no la corrí. Estoy muy contento de haberla ganado”, expresó el ahora tetracampeón de La Gran Carrera.

El jueves pasado se corrió la primera etapa que unió nuestra ciudad con Santa Rosa de Tastil. Al día siguiente la caravana partió rumbo a Cafayate donde hicieron noche y el sábado regresaron para cumplir con las pruebas finales en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

En el circuito se realizaron 28 pruebas; el inicio de cada prueba está marcado por un presóstato, llamada manguerita en la jerga de las pruebas de regularidad. Al circular por encima de cada manguerita se activa un reloj de carrera que establece un tiempo límite para llegar a la siguiente. Si el binomio excede el tiempo permitido, cada centésima cuenta como un punto en contra. Las centésimas acumuladas al final de la carrera se multiplican por el modelo del auto que utilizaron en la competencia y así se establece la clasificación general. Quien menos puntos sume se convierte en el ganador.

Nocetti y Bonari sumaron tras las 120 pruebas realizadas 827,82 puntos, casi 400 puntos menos que sus más inmediatos perseguidores. El segundo puesto fue para el dúo compuesto por Rodolfo González y Jorge Barbosa, conduciendo un Austin Healey 1957, con 1285,83. Terceros fueron Luigino Gennaro y Giovanni Adorni con un Alfa Romeo Giulietta Spider modelo 1960.

La Gran Carrera inició con 51 autos inscriptos y solo 41 cumplieron todas las pruebas.