Dos fechas de suspensión para Borré en la Libertadores

La entidad continental le aplicó tal sanción al atacante colombiano, quien vio la tarjeta roja en el triunfo 2-0 sobre Palestino, en Santiago de Chile, jugado el pasado 24 de abril, que no le impedirá jugar la Recopa Sudamericana ante Palestino.

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) suspendió este lunes por dos partidos al delantero de River Plate Rafael Santos Borré, quien no podrá jugar los próximos dos partidos que el club de Núñez dispute por Copa Libertadores.

La entidad continental le aplicó tal sanción al atacante colombiano, quien vio la tarjeta roja en el triunfo 2-0 sobre Palestino, en Santiago de Chile, jugado el pasado 24 de abril.

Lo que sí aclaró el Tribunal de Disciplina es que Borré cumplirá la suspensión exclusivamente en Libertadores (o sea no jugará este martes ante Internacional de Porto Alegre ni tampoco el partido de ida de los octavos de final) y podrá alistarse en el equipo del DT Marcelo Gallardo en los dos partidos contra Atlético Paranaense, de Brasil (22 y 29 de mayo), por la Recopa Sudamericana.

En tanto, los jugadores que sumen una amonestación más en el cotejo de este martes, tales los casos de Lucas Martínez Quarta o Javier Pinola, por ejemplo, también serán suspendidos para jugar por la Copa Libertadores, pero no tendrán inconvenientes para alinearse en los encuentros ante la escuadra de Curitiba.