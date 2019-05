Arranca la nueva temporada de Intratables sin una histórica panelista

Esta noche arranca la nueva temporada de Intratables, el ciclo político de América, que desde fin del año pasado estaba buscando a un nuevo conductor, luego de la renuncia de Santiago del Moro. El programa pasó un verano en medio de rumores sobre un posible levantamiento y la llegada de un nuevo profesional para tomar las riendas.

Fabián Doman fue el elegido y hoy debuta en el rol del conductor del programa político más importante de la televisión. La semana pasada se confirmó el panel en el cual iban a quedar los clásicos: Diego Brancatelli, Paulo Vilouta, Débora Plager, Gustavo Grabia y Liliana Franco. Se sumarán al equipo Mauricio D'Alessandro, Luis Bremer, Ernestina Pais y Cecilia Zuberbühler.

Pero el viernes por la tarde, luego del lanzamiento del programa para la prensa y de las notas anunciando el estreno este lunes, Liliana Franco utilizó sus redes para anunciar que había renunciado. Le envió una carta a Liliana Parodi, gerenta de programación de América, para comunicar su sorpresiva decisión.

A partir de esta renuncia se tejieron muchas especulaciones, y la más fuerte tenía que ver con que la periodista no quería participar del programa debido a la llegada de Doman. En diálogo con Teleshow explicó los motivos de su alejamiento: "Tomé la decisión de irme porque se cumplió una etapa. Una etapa fantástica, maravillosa, increíble. Aprendí un montón de cosas, estoy recontra agradecida a Liliana Parodi, a Santiago del Moro y a las autoridades del canal. Pero creo que el programa cumplió un ciclo, para mí al menos cumplió un ciclo. Las razones son esas. No sé lo que hará Fabián Doman, me da la impresión que busca hacer un magazine, sería incorrecto decir que me fui por Doman. Las condiciones contractuales no eran las más convenientes ahora. Cambiaron del esquema que teníamos antes, creo que me iban a dar un rol menos importante, más desdibujado, y yo lo único que tengo de capital es mi prestigio, mi imagen construida durante el año. Estoy al final de una carrera y por estar al aire no voy a estar haciendo cualquier cosa".

Además, la periodista habló de sus otros trabajos y cómo continúa su año laboral: "Yo sigo estando acreditada por Ámbito Financiero en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, hoy justo sale un reportaje importante. La decisión de renunciar la tomé el día viernes a la mañana; es más, fui a la presentación de Intratables y todo".

Luego, reconoció lo difícil que fue la ida del primer conductor del ciclo: "La salida de Santiago fue un antes y un después y el canal también lo sintió. Ese programa fue creciendo, fue haciéndose grande con Santiago. Intratables es muy complicado para manejar, son 15 o 20 egos todos los días, de eso se trata. Todos quieren opinar, todos quieren hablar, todos tienen algo para decir. Y Santiago es un excelente director de orquesta, él sabe resaltar cada cosa de cada invitado, de cada panelista, es un gran observador, tiene un gran sentido del espectáculo y lo manejó muy bien. Por eso este programa es un antes y un después en la historia de los programas políticos y económicos de la televisión. Intratables tuvo grandes méritos: llevó la discusión política a todos los hogares, al hogar más humilde y al más encumbrado. Lo veía cualquier persona y cualquiera puede identificarse con los panelistas".

Franco recordó momentos divertidos que vivió en el programa en el que estuvo durante cinco años, como cuando Del Moro la hizo entrar con una limusina. "Él hacía de todo un show. Lo trajeron a mi marido, y me hicieron una sorpresa hermosa", rememoró. Por último, manifestó: "Quiero destacar a José Núñez, productor general del ciclo, que me llevó. Con él trabajé en la producción, ayudé con invitados y traje a colegas de la gráfica para sumarlos al panel. Voy a extrañar a todos mis compañeros. Me llevo los mejores recuerdos de esta etapa".

