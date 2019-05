VIDEO Charlotte Caniggia sacada: se conoció imágenes de la joven golpeando a Lohan, a su ex

El músico señaló que "no está feliz" por mostrar eso, pero que está cansado de que ella hable de él y lo deje como un hombre violento cuando no lo es.

La relación entre Lhoan y Charlotte Caniggia terminó de mala forma. En medio de acusaciones cruzadas de violencia de género, el mediático decidió exponer un video en el que se puede ver cómo discute con quien era en ese momento su novia.

“Yo la quise mucho, no estoy feliz por mostrar esto, pero siento que lo tengo que hacer. Ella va a los programas, le dicen: Vos que fuiste víctima de violencia de género, y yo no lo puedo creer. El otro día dijo: Gracias a Dios pude salir de esa relación. Ese día (en referencia a los videos) la dejé yo y de hecho ella me mandaba todo el tiempo mensajes, me amenazaba y decía que se iba a tomar un tarro de pastillas. Me hace quedar como violento cuando no lo soy y es ella la que me agredió”, recordó.

En el programa Nosotros a la mañana mostró la grabación del ataque de Charlotte en plena calle y contó que tenía más material. El abogado de la joven, que ahora volvió a captar la atención de los medios por su participación en el Bailando, señaló que están preparando un bozal legal para que Lhoan no pueda seguir refiriéndose al tema.

En relación a eso, el defensor del músico también se pronunció. “Hay una denuncia escrita contra ella, voy a denunciarla. Estamos dándole un vuelco porque nos falta agregar un par de testigos y unas medidas de prueba más y se va a interponer en la Justicia, obviamente. La denuncia es por lesiones y daños a la propiedad. Quiero que la Justicia investigue, después se verá con la responsabilidad penal que ella tenga”, mencionó.

El joven también detalló el contexto en el que se produjo la agresión. “Ese video fue la vez que yo terminé con ella y de ahí no tuve más contacto. Lo decidí mostrar ahora porque hace siete meses que terminé la relación y creo que es el quinto programa en que sale a hablar de mí. Yo desaparecí, no hablé más de ella. Le dije al mánager que por favor no hablen más de mí, siguió hablando, y a su vez también me perjudicó mucho todo este tiempo en mi trabajo, el crecimiento artístico mío, así que por eso quise mostrarle a la gente que lo que ella dice no es verdad”, relató.

