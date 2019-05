Godoy cargó contra los ministros por los sobresueldos

Ayer a la mañana los diputados provinciales se reunieron con los empleados de Campo Santo, afectados por el recorte de sus sueldos producto de supuestos sobresueldos generados por una mala liquidación. Hay trabajadores que sufrieron un descuento de más del 80%.

Consultado sobre la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, cargó de lleno contra el Ejecutivo provincial y dijo que la Cámara se convirtió en una especie de caja de resonancia de los reclamos que la gente tiene con el Gobierno. "Vienen acá porque no encuentran respuestas y no pueden ser escuchados por los ministros", manifestó y agregó que ayer a la mañana lo que hicieron fue recibirlos y escuchar sus posiciones.

En relación a la problemática de los sobresueldos, contó que los empleados dejaron establecidos que no se trata de una mala liquidación sino un acta acuerdo que blanqueó ítems en negro y que provocó el aumento de las escalas salariales.

Como solución, Godoy afirmó que desde la Cámara llamarán al intendente Mario Cuenca y a representantes municipales para discutir en una mesa de reunión en donde logren llegar a una acuerdo.

Aumento de $5.000

A pesar de las reuniones conciliatorias mantenidas entre el Ejecutivo municipal de Campo Santo y los gremios representantes de los empleados municipales, aún no hubo un acuerdo entre las partes para lograr destrabar el conflicto originado por un error en el cálculo de los sueldos, que se viene potenciando desde 2016.

Sobre cuál es la situación actual del conflicto, el intendente Mario Cuenca expresó: "Quiero aclarar que no tengo ninguna deuda salarial con los empleados, les pagué marzo y abril con el aumento del 12,5 % correspondiente, en junio se debe abonar otra parte del 35% acordado, hasta llegar a octubre, pero pagué los sueldos con las correcciones correspondientes, eso significó una gran diferencia para algunos y para otros no tanto, eso es lo que no aceptan, el tener que comenzar a cobrar como corresponde y no esas suman enormes que son imposibles de pagar". Con respecto a la propuesta realizada desde su área contable, habría un incremento de $5.000 para todos que reemplazaría al 22,5% restante, "ya abonamos un 12,5% a eso le sumarísimos un importe de 5.000 para todos por igual, esa propuesta beneficia a los que menos ganan, el gremio ATE está de acuerdo, solo cuestiona el 22%, quiere ambas cosas lo cual se me hace difícil de afrontar".

En cuanto a UPCN, no acepta que existe un error en el pago y quiere que se siga pagando igual, "pero con sueldos de 150.000 está claro que hay un error del cual yo soy el culpable, no me aparto de eso y mandé a realizar una auditoría interna. 61 empleados ya firmaron una conformidad del aumento de los 5.000, cobraron y regresaron a sus puestos de trabajo, quedan muy pocos con la medida de protesta, aquellos que ganaban mucho y no están de acuerdo con las correcciones", aclaró Cuenca.

Los sueldos más altos

Cuenca facilitó un listado donde figuran tres columnas con distintos valores, en la primera columna figura el importe que estaban cobrando con el cálculo erróneo, la segunda muestra el importe que deberían percibir y que son los valores pagados en marzo y abril, y la tercera columna es la diferencia abonada de más. Este cuadro muestra los sueldos más elevados. Luego hay 27 trabajadores con sueldos de entre 6 y 9.000 pesos, a quienes se busca elevarles el salario al mínimo de $12.500.