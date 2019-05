Vinculan el atentado a Olivares con "el tema del transporte"

El interventor del PRO en La Rioja, el diputado nacional Marcelo Wechsler, dijo hoy que "no tiene explicación" el ataque sufrido por el diputado nacional por La Rioja Héctor Olivares, y del asesinato de su acompañante, Miguel Marcelo Yadón, en la zona de Congreso, y tras descartar un acto de inseguridad, analizó que ambos trabajaban "en el tema transporte".

Esta mañana, Olivares, diputado de la UCR, estaba acompañado por el funcionario riojano Yadón, y fueron baleados desde un automóvil, en un hecho en el que Yadón falleció al instante, mientras que Olivares se encuentra internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía.

"Mi colega en la Cámara es una excelente persona, amable, no tiene enemigos; el caso de Héctor (Olivares) es una persona que siempre genera puentes, así que es increíble", agregó el legislador en CNN Radio.

Wechsler dijo que "Héctor es el presidente de la comisión de Transporte" (en Diputados), mientras que "el fallecido lamentablemente es el responsable del fondo fiduciario del transporte eléctrico".

"Los dos tenían algún tipo de relación con el transporte y habrá alguna conversación que tiene que ver con eso; esto no fue un motochorro, según tengo entendido es alguien que disparó desde un auto con ánimo de matar", indicó.

En la misma línea, insistió en que "ambos trabajaban en el tema de transporte, y en un pensamiento lineal, diría que tiene que ver con esto".

Además, dijo que con el gobernador riojano, Sergio Casas, "hay diferencias, pero no para decir que tiene relación con esto".

Consultado sobre la participación de Olivares en el plenario de ayer en Diputados sobre el proyecto de ley antibarrabravas, también descartó que haya sido un móvil: "Tampoco, de nuevo; a mi me resuena más que tenga que ver con un tema de transporte".