“¿Usted es tarada? Vuelva con él y no moleste”: la insólita respuesta de una jueza a una víctima de violencia de género

La jueza Julieta María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, Misiones, tendrá que tomarse una licencia de 90 días. Esa fue la sanción que le impuso la Suprema Corte bonaerense por sus reiterados maltratos a víctimas de violencia familiar que fueron a buscar protección a su juzgado y por “actuar de manera impropia” al quemar expedientes de denuncias en una parrilla.

“Señora, somos grandes ¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?… Vuelva con él y déjese de molestar”. Esta habría sido, según consta en el expediente, la sugerencia de la jueza para una mujer que pretendía denunciar por segunda vez a la pareja por agresiones. No solo no escuchó a la víctima, sino que también le dijo se dejara “de jugar con la Justicia”.

Además, la funcionaria fue sancionada por quemar en una parrilla del juzgado denuncias no ratificadas, evitando así su ingreso al registro de violencia familiar, y de imponer “requisitos dilatorios y burocráticos” de manera sistemática en perjuicio de las víctimas.

El accionar “impropio” de Ormaechea fue denunciado el 17 de abril pasado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Ahora, fue la Suprema Corte bonaerense la que resolvió suspenderla por 90 días.

“Surge la imperiosa necesidad de adoptar acciones de carácter urgente que permitan evitar la repetición de nuevos hechos, como así también garantizar el efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometida y el ejercicio de la actividad jurisdiccional sin perjuicio de la oportuna intervención del jurado de enjuiciamiento”, concluye la resolución.

Fuente: TN