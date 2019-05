Frigerio recibió a Urtubey para avanzar en la construcción de consensos

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió hoy en la Casa Rosada al gobernador de Salta y precandidato a presidente de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, en la búsqueda de un acuerdo que impulsa el Gobierno nacional en torno a diez puntos sobre políticas de Estado.

Se trata de la segunda reunión del día que encabeza el ministro para avanzar en la construcción de consensos, tras haberse reunido esta mañana con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.



Ayer, Frigerio recibió, también en el Salón de los Escudos a los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y al precandidato presidencial peronista y exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Previo al encuentro, Urtubey reiteró su "vocación a dialogar", pero advirtió que "hay que priorizar algunas otras cosas" antes que las que propuso la Casa Rosada.

"En la mirada de la política laboral me parece que no vamos a coincidir. En el tema previsional no es correcto ver de qué manera se achican derechos sino analizar cómo se financia el sistema para que los jubilados tengan una jubilación digna", subrayó el gobernador salteño.

Respuesta satisfactoria

Frigerio, consideró que las primeras reuniones con la oposición en la búsqueda de consensos fueron "muy positivas, receptivas y auspiciosas".

"La respuesta ha sido satisfactoria. La gran mayoría de la dirigencia opositora considera que estos puntos son básicos y no merecen demasiado análisis", sostuvo el funcionario nacional.

El referente del PRO consideró que "la sociedad argentina está madura como para avanzar en acuerdos básicos en cuestiones que no se tienen que discutir más".