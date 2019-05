Momoto Gómez: “Lo que pasó en Córdoba es como que no lo podemos superar”

A pesar del descenso de Juventud Antoniana del torneo Federal A, hubo jugadores del medio que se destacaron y que salieron a poner las caras en los decisivos partidos que disputó el santo en el triangular en la cancha de Racing de Córdoba, con la participación de Gimnasia y Tiro, que también descendió, y San Martín de Formosa, que pudo zafar. Y vale resaltar entre aquellos valores al juvenil que llegó para sumarse a filas del santo, desde El Carril, Ricardo “Momoto” Gómez, quien mantuvo una entrevista con El Tribuno, refiriéndose al dolor que quedó, lo que se viene y con la propuesta que le hicieron llegar los dirigentes.

¿Cómo fue la primera charla que mantuvieron con los dirigentes para volver a los entrenamientos?

Nosotros tuvimos una reunión con los dirigentes hace un par de semanas, donde nos comentaron que querían armar un equipo pensando ya para el próximo torneo Regional Federal Amateur. Ir armando una base con los chicos, con los que ya estamos, con los que venimos jugando. Y con los nuevos jugadores que también son del club y de las inferiores que llegaron a primera. Esa es la idea que nos plantearon desde la comisión.

El tema económico cumple un rol esencial porque la actividad deportiva que está por delante también forma parte de un trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo será el acuerdo?

Eso también nos comentaron y de que nos iban a hacer un contrato privado para jugar también el Anual, digamos. Pero todavía no sabemos nada y recién en los próximos días seguramente vamos a estar hablando bien del tema.

¿Hacia dónde pensás que se debe apuntar?

No vamos a tener tanto la obligación de ganar el Anual, como en este caso Central Norte si no llega a ascender. No vamos a tener esa presión porque Juventud ya está clasificado para jugar en el Regional Amateur en el 2020. La mentalidad de nosotros va a apuntar hacia ese torneo más que todo.

Aun se nota que todavía duele esa experiencia amarga de descender de categoría.

Se nos pasan un montón de cosas por la cabeza y más con esa seguidilla de partidos que tuvimos y para varios de los chicos también. Se extraña mucho ahora más con los compañeros que teníamos. Todo esto en el fútbol se aprende. Esto nos va a servir de experiencia a nosotros para el día de mañana en el crecimiento. Y no volver a cometer los mismos errores.

¿Cuál es la sensación que perdura después de casi un mes del último partido que disputaron con los formoseños?

Más que nada bronca, impotencia. Fue un partido que lo teníamos prácticamente ganado. Ya faltaban cinco minutos para que termine. Fue en la expulsión donde me sacan y que no me lo esperaba porque solo había cometido dos faltas en el partido; en ambas me sacan las amarillas y el equipo se quedó con diez jugadores. En realidad a uno le queda esa sensación de mucha tristeza. Pero dejamos todo y no se pudo concretar el anhelo

Una dura lección...

Hay que aprender de estas cosas. Esto creo que nos va a hacer crecer en el día de mañana. Hablando con los chicos realmente extrañamos entrenar en el día a día, con aquel clima fervoroso, de compartir el vestuario. Eso más que nada y en cada charla nos acordamos de lo que pasó en Córdoba, es como que aún no lo podemos superar. Pero también hablamos de que debemos ir preparándonos para el torneo que se viene

¿Vestirías la camiseta de Central Norte, si le llega a Juventud una propuesta por un posible pase?

Se tendría que hablar con los dirigentes. Sí, estaba esperando si salía algo o llegaba alguna propuesta pero todavía nada. Pero en caso de que me quede en Salta y no me sale nada voy a seguir jugando en Juventud.

Va a ser larga la espera para volver a un competencia como del calibre del Regional Amateur

Sería casi un año, un tiempo largo sin competencia. Y en este tiempo solo se estará jugando el Anual, pero nosotros lo estaríamos jugando a nada, si o tenemos esa obligación da ganarlo para clasificar.

¿Cómo lo ves al Juventud que se viene?

Pasó la primera semana desde que volvimos a entrenar. A medida que van pasando los días se va a ir conformando el plantel. Están los chicos que ya conocemos y aquellos que se fueron y ahora volvieron. Se va a armar un grupo muy bueno de jugadores y de personas, todo en función para pensar que habrá un plantel dispuesto a pelear por cosas importantes que es lo que más importa.