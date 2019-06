En una nueva oportunidad, la suspensión se produjo en base a una propuesta para el pago de la deuda, que la comisión de la institución presentó para que la parte querellante pudiera analizar. El juez decidió elevar la propuesta a la parte demandante y suspender el remate hasta conocer la decisión adoptada. La suspensión se produjo 24 horas antes del remate, sin embargo y alegando desconocer esta orden judicial, el martillero concretó el remate adjudicando el inmueble a un oferente de apellido Jurado, quien ofreció $2.300.000 como oferta más elevada. Jurado no contaba con el efectivo para hacer entrega del 30% requerido, por lo que le fue otorgado un plazo de una hora para hacer el depósito correspondiente. Durante dicho lapso de tiempo, se hizo presente Jorge Causarano, representante legal de la comisión deportiva, junto al secretario de Gobierno, Walter Segerer, para exigir la anulación del remate, debido a que éste había sido suspendido por el juez que entiende en la causa. Exhibiendo la correspondiente documentación, el abogado obligó a la suspensión y ahora todo se encuentra en espera de lo que la doctora Mónica Zapata, como querellante, decida sobre la propuesta.

“Nosotros hicimos un ofrecimiento ante el juez, consistente en la entrega de dos hectáreas y media del predio como pago de honorarios, para que el remate se suspenda en forma definitiva. El juez hizo lugar a la presentación y suspendió la acción. El martillero dijo no estar notificado de esta decisión aunque sabemos que sí se había notificado. De todas formas el remate fue suspendido y ahora esperamos una respuesta. En este sentido, soy muy optimista”, manifestó Causarano.

El predio perteneciente al Club de Tiro se encuentra sobre ruta nacional 34, a metros del acceso sur a la ciudad de Güemes. Cuenta con ocho hectáreas y media, las que fueron donadas por la familia Cornejo cuando eran propietarios del ingenio San Isidro. Tras el remate del ingenio, se hizo cargo la empresa Emaisa que tomó la decisión de recuperar el predio.



Valle aclara

José Luis Valle, a quien muchos apuntan como el responsable de que el Club de Tiro esté atravesando por esta penosa situación, expresó: “Algunas personas dicen que el club se está rematando por mi culpa, pero no dicen que gracias a mí el Club de Tiro no perdió las ocho hectáreas que les fueron donadas décadas atrás. Cuando Emaisa, como nuevos propietarios, quiso recuperar esas tierras para su cultivo, fui yo quien se movió para que eso no ocurriera, junto a Mónica Zapata trabajamos al menos diez años para recuperar el club, un lugar donde nada se hizo y aún siguen siendo tierras improductivas, totalmente desaprovechadas, pero que gracias a todo este trabajo que realizamos continúan en manos de la institución, la cual también tuvo que recuperar su personería jurídica porque la había perdido”.

Sobre el cobro de honorarios por el trabajo realizado, que constituyen la razón por la cual el club es rematado, Valle explicó. “El que estaba inhibido de realizar algún cobro era yo por ocupar en ese momento un cargo como senador, pero Zapata sí podía hacerlo y eso quedó asentado en los papeles firmados. Allí se expresa en forma clara que la doctora solo cobraría si los resultados eran positivos, caso contrario no percibiría ningún tipo de honorarios. No hubo ningún engaño ni estafa ni accionar fraudulento. El pago fijado era del 10% del total del predio recuperado, pero hubo más de un juicio que realizar, al menos cuatro, entre ellos un desalojo a una persona que había usurpado parte del terreno, por esa razón los honorarios se elevaron al 30%. Todo hubiera sido más rápido y económico si se hubiera arribado a un acuerdo durante los primeros años. Como no fue así es que se llegó a una instancia de remate”, finalizó Valle, quien considera que está siendo víctima de una campaña para desprestigiar su imagen pública.