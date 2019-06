Falso aviso de toma de obreros generó malestar entre la gente

Un falsa noticia o fake new, como se conoce a este tipo de información difundida por las redes sociales, provocó un gran malestar en la comunidad, debido a que genero una falsa expectativa entre los desocupados, quienes se vieron afectados por su contenido.

Durante la semana anterior se informó por medio de una página de Facebook que la empresa Alisan SRL, que hoy se encuentra a cargo de la procesadora de tomate o tomatera, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Gral. Güemes, se encontraba recibiendo currículum vitae para el ingreso de nuevo personal a su planta de producción de salsa de tomate.

Esa información se replicó en varias páginas y grupos de whatsapp, que fijaba como fecha para la presentación de los CV el pasado viernes 7.

Durante la fría madrugada del viernes el portón de acceso a la planta procesadora de tomate se pobló de personas desocupadas que intentaban entregar su currículum; frente a esta situación los pocos operarios que se encuentran trabajando en la puesta a punto de las maquinarias tuvieron que acercarse al portón para decirles que no se recibían currículum y que tampoco estaban informados sobre el posible ingreso de nuevo personal a la planta.

Se negaban a retirarse

A pesar de la negativa expresa por los empleados, las personas se negaban a retirarse, esperando por la presencia de algún directivo que les brindara alguna respuesta.

Durante toda la mañana fue un continuo ir y venir de trabajadores desocupados con su currículum en mano, obligando a los operarios a colocar un cartel que daba a conocer que la empresa no recibía currículum.

Cerca del mediodía un encargado de la gerencia de la empresa Alisan, acompañado por un trabajador que representa al gremio de la alimentación, recibió a nuestro medio para dar una explicación de la situación de la empresa, “no estoy autorizado por los dueños a realizar ningún reportaje, solo quiero decir que todo lo publicado en la redes sociales es falso, nosotros no estamos recibiendo currículum por el momento, aún nos falta entre 20 días a un mes para poner a punto toda la maquinaria destinada al procesamiento del tomate”, explicó.

“Una vez que todo esté funcionando con normalidad debemos esperar por la materia prima, todavía no hay tomates en el mercado, falta para la temporada. Consideramos que en un principio vamos a comenzar a trabajar con la gente que perteneció a la empresa antes de su cierre, ellos tienen prioridad para volver a ingresar, después se irá evaluando algunos posibles ingresos, dependiendo de la demanda de nuestra producción”, explicó el encargado de planta, de apellido Quinteros.

También dejó en claro que solo se procesará tomate y no granos de maíz, como se producía antes, eso disminuirá al menos en un 50 % la necesidad de trabajadores en la empresa.

Enorme descontento

Esta fake new generó un gran descontento entre la población, que sintió que se estaban burlando del sufrimiento todas aquellas personas que luchan día a día por encontrar un trabajo. “No es la primera vez que me pasa, este tipo de noticias sobre importantes empresas que buscan empleados lamentablemente se repite con cierta frecuencia, yo vengo desde Salta y esto me representa un importante gasto en transporte que me cuesta afrontar”, expresó Marcelo, quien llegó a Güemes con muchas expectativas de lograr ingresar a la planta.

La empresa Agroindustria La Sierra o “tomatera” como se la conoció desde su inauguración en el año 1997, cerró en forma definitiva sus puertas en noviembre del 2018, debido a problemas financieros generados por conflictos internos entre los socios, como consecuencia del cierre unas 47 familias quedaron sin trabajo.

La empresa procesó tomate por última vez en el año 2017 y un año después anunció el cese definitivo de su actividad en el mercado.

El personal mínimo

Tras permanecer cinco meses cerrada, tiempo durante el cual se negoció su venta, sus nuevos dueños volvieron a reabrir sus puertas en marzo del 2019. Solo una cantidad mínima de trabajadores ingresaron para poner a punto toda la maquinaria utilizada para el procesamiento de tomate.

Esta reapertura de la tomatera generó expectativas entre la masa de desocupados, sector que se mantiene atento al posible llamado de trabajadores, que serán necesarios para el reinicio de la producción de la pasta de tomate.

Lo cierto es que cientos de desempleados de Güemes esperan una oportunidad para volver a insertarse en el mundo laboral.