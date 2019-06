Ehizaguirre: "Lo que pasó con Lautaro fue un mazazo para los nocheros"

"Lo que pasó con Lautaro fue un mazazo para Los Nocheros", dijo Rubén Ehizaguirre, uno de los cantantes del grupo folklórico, al ser consultado por el sitio 0223 respecto de los acontecimientos que involucran al hijo menor de su compañero de trabajo, el guitarrista Mario Teruel, acusado de violar a una nena cuando tenía 10 años.

"Los Nocheros somos una familia, siempre lo dijimos", sostuvo y aclaró: "Nosotros no sabemos lo que pasa de la puerta para adentro de la casa de cada uno".

En esta línea, insistió: "No sé que pasa en la casa de Mario o de Kike o de Álvaro que no vive con los padres, así como ellos no saben todo lo que pasa en mi casa".

"Es un golpe muy duro para nosotros. A Lautaro lo vimos nacer, creció entre nosotros. Pero te repito, por mas que compartamos mucho tiempo juntos cada familia es un mundo", concluyó.

El joven, de 27 años, fue detenido en Salta el 22 de mayo, tras haber sido denunciado por violar a una niña de seis años durante su adolescencia. Está denunciado por exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal.

En los últimos días, mediante un comunicado, el mayor de los Teruel había informado su alejamiento del grupo por tiempo indeterminado para acompañar a su hijo menor, Marco Lautaro Teruel, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.