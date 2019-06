Solteras, solteros se preparan para pedirle a San Antonio que les mande un novio

“Que lo olvidado sea recordado, que lo perdido sea encontrado y que lo alejado sea acercado”. Con dicha frase, muchos solteros, solteras y divorciados le pedirán este jueves a San Antonio que les mande un novio o novia, según el caso. La tradición marca que luego deben rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y un Gloria. “La fe hace milagros”, contó un sacerdote durante un sermón referido a este ritual.

Hasta el Papa Francisco hizo referencia, a modo de narración simpática, al santo invocado: “Cuando tienen 20 años, le piden a San Antonio que venga, que tenga y que convenga”. Luego a los 30 años, si no ha llegado (el novio/a), vuelven: “San Antonio, que venga y que tenga”. Y a los 40: “¡San Antonio, que venga, como sea!”.

Los testimonios son muchos y muy variados, por ejemplo el de Martín, más conocido como Tincho, de barrio Casino, quien hace algunos años se apromesó al santo: “Era increible, no pegaba una. Al principio lo tomé como un juego y pensé, además, que era cosa de mujeres. Pero me animé y le pedí a San Antonio una novia y llegó como por arte de magia. Me hizo realmente feliz y comparto la vida con ella, con quien tuvimos una bella hija”.

La oración

La oración de los enamorados: “Gran amigo san Antonio, tú que eres el protector de los enamorados, mírame a mí, mi vida, mis deseos. Defiéndeme de los peligros, aleja de mí los fracasos, las desilusiones, los desencantos. Haz que yo sea realista, que tenga confianza, sea digno(a) y alegre. Que sepa caminar mirando el futuro y en la vida de a dos con vocación sagrada para formar una familia.

Que mi noviazgo sea feliz y mi amor sin medidas. Que todos los novios procuren mutua comprensión, la comunión de vida y el crecimiento en la fe.

Amén.