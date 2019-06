Faltan 461 trabajadores en el hospital San Bernardo

El gerente del hospital San Bernardo, Ramón Albeza, informó ayer en la Cámara de Diputados que faltan al menos 461 trabajadores y 30 camas para responder a la demanda de la población.

Legisladores de distintos bloques se reunieron con Albeza y con el responsable del hospital Materno Infantil, Carlos Moreno, para analizar el funcionamiento de ambas instituciones y la situación actual de los empleados del sistema sanitario, luego de que la semana pasada se acordara pasar a planta permanente a trabajadores que demandaban estabilidad.

En el nosocomio hay 314 trabajadores que estaban en esta situación, entre 77 profesionales, 70 técnicos, 70 enfermeros, 63 administrativos y 31 encargados de mantenimiento, aunque no hay ningún agente sanitario. El profesional destacó que el establecimiento tiene gran demanda, no solo de la capital salteña, y que lamentablemente no cuenta con los recursos e infraestructura necesarios para atender las urgencias.

En este sentido, Albeza detalló que tienen 1.501 cargos aprobados, de los cuales están ocupados solamente 1.040, por lo cual afrontan un faltante de 461 trabajadores.

"En el hospital hacemos un trabajo multidisciplinario muy amplio y transversal, por lo cual necesitamos de varias partes, tanto profesionales de salud, mantenimiento, choferes de ambulancia, limpieza y mantenimiento, para brindar un servicio efectivo", dijo el funcionario.

El gerente del San Bernardo indicó que atienden en promedio 400 pacientes por día, de los cuales 280 llegan por la guardia. Dijo que normalmente tienen "un 95% de ocupación en las camas de internación", que hay un faltante de 30 camas y que en muchos casos se ven obligados a utilizar camillas para los enfermos.

Por otro lado, Albeza explicó que existen 256 puestos administrativos, cifra que se justifica porque las personas que asisten al hospital están en situaciones delicadas, por lo que "lo ideal es que traten con otras personas y no con una computadora".

El funcionario aseguró además: "Los contratados por el nosocomio no perciben 5 u 8 mil pesos, están correctamente abonados de acuerdo a la labor que realizan, es totalmente falso lo que sale de algunos sectores". Explicó que los montos que se pagan por productividad a los trabajadores son de alrededor de $2.700.

"Es necesario que se cambie el sistema de salud en la provincia para mejorar. No solo ampliar el San Bernardo, sino que se debe fomentar la regionalización, ya que de esa forma podríamos evitar la enormidad de derivaciones hacia el establecimiento", dijo Albeza.

“Una brecha importante”

En el Hospital Público Materno Infantil había 507 trabajadores precarizados, de los cuales 125 son profesionales, 34 técnicos, 38 administrativos, 126 de mantenimiento y 184 enfermeros, de acuerdo a lo que se difundió tras la reunión entre el gerente de la institución, Carlos Moreno, y los legisladores.

Tras un acta que firmaron la semana pasada ATE y el Ministerio de Salud, se vieron beneficiados 489 empleados con el pase a planta permanente, mientras que el resto seguirá bajo la figura de monotributista.

Según el gerente, faltan 37 profesionales, además de 41 personas en el área de limpieza, 16 en mantenimiento y 40 en enfermería. “Entre los recursos con los que contamos y la necesidad de los pacientes hay una brecha muy importante”, afirmó el funcionario.