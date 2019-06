Brasil 2019, con grandes ausencias

El brasileño Neymar y el colombiano Juan Fernando Quintero encabezan la lista de las grandes ausencias para la Copa América Brasil 2019, que por lesiones o decisiones futbolísticas también incluye a otras figuras.

Neymar, a pocos días del comienzo del torneo, soportó dos reveses, dentro y fuera de la cancha. Mientras hacía su puesta a punto con Brasil, un hecho extrafutbolístico (una denuncia por supuesta violación a una modelo brasileña) sacudió su estado emocional, y acaso producto de ello sufrió un esguince de tobillo en un amistoso ante Qatar la semana pasada, lo que abortó definitivamente su participación.

Neymar no es la única ausencia en Brasil, porque Tite no citó a Marcelo, un histórico.

Colombia echará de menos el talento de Juanfer Quintero. La rotura de ligamentos en la rodilla derecha en marzo pasado lo excluyó de la citación.

Las bajas de Quintero y Neymar reducirán el nivel técnico de la Copa América.

Argentina, de la mano de Lionel Scaloni, puso en marcha el recambio luego de la decepción en el Mundial de Rusia. Esa acción fue acompañada por algunos futbolistas, entre ellos el goleador Gonzalo Higuaín, quien renunció a las convocatorias.

Chile buscará el tricampeonato tras sus conquistas en 2015 y 2016, ambas ante la Argentina y por penales. Bajo la conducción del colombiano Reinaldo Rueda afrontará el torneo con dos ausencias notorias, como el arquero Claudio Bravo y el volante de Racing Marcelo Dí az.

Ambos futbolistas pertenecen a la historia exitosa reciente de Chile, pero no fueron tenidos en cuenta por Rueda. Si bien Bravo lleva un tiempo prolongado sin defender los colores de su país, su caso llamó la atención.

Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, no tendrá al experimentado Claudio Pizarro, pero por decisión propia del futbolista.

Uruguay, el máximo campeón de la Copa América con 15 conquistas, no tendrá entre sus filas al volante Carlos Sánchez y su hermano, el volante de River, Nicolás de la Cruz, no ocupó consideración en los planes de Óscar Tabarez.

Paraguay no gritará en esta ocasión los goles de Roque Santa Cruz y Ecuador desistió de Felipe Caicedo, quien no atendió el llamado de su seleccionado.

En tanto, en Bolivia no estarán José Vargas y Henry Vaca; en Venezuela faltarán Rómulo Otero, Jan Hurtado y Yeferson Soteldo, y Japón se presentará con un equipo juvenil, por lo tanto no contará con Shinji Kagawa.