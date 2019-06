Alexis Mac Allister, muy cerca de Boca

El volante ofensivo Alexis Mac Allister quedó este miércoles por la noche muy cerca de incorporarse a Boca Juniors, a préstamo por un año, según dijeron allegados a la conducción del club xeneize.

El atacante, surgido en el fútbol juvenil de Argentinos Juniors, se haría en los próximos días la revisión médica, firmaría el contrato y el lunes comenzaría la pretemporada con el club de la Ribera junto con todo el plantel, a las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro.

La llegada del habilidoso volante a Boca se destrabó en las últimas horas, tras varios llamados cruzados, ya que el DT xeneize se comunicó con el futbolista para decirle que lo tiene en sus planes.

En tanto, la dirigencia boquense se comunicaba con Carlos Mac Allister, su padre y representante, para acordar todos los detalles, sobre la base de una excelente relación entre el exsecretario de Deportes de la Nación con el club en el cual jugara en la década del ’90.

Alexis se incorporaría al xeneize a préstamo por un año, aunque aún no trascendió la cifra ni se aclaró si Boca deberá pagar algo, además del sueldo del jugador.

En el plantel actual de Boca también está el lateral Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, quien llegó a préstamo en enero pasado también desde el bicho de La Paternal, y jugó muy pocos minutos en el semestre.

Alexis Mac Allister fue adquirido por el Brighton de Inglaterra en enero pasado por 10 millones de dólares, pero no puede jugar aún en la Premier League debido a la falta de permiso de trabajo, ya que no tiene aún pasaporte británico ni de la comunidad europea.

Por ese motivo, el futbolista jugó el último semestre en el club de La Paternal, y seguiría por un tiempo más -posiblemente un año- en el fútbol argentino.

Tanto el club inglés, que se salvó del descenso en las últimas fechas, como Alexis Mac Allister gestionan ese permiso y estiman que lo obtendrá para el año próximo.