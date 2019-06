VIDEO Una pregunta de De Brito dejó mal parado a Hoppe y a Martín Bossi en el Bailando

Cuando comenzaron los rumores de que Federico Bal salía con Laurita Fernández, por ese entonces en pareja con Federico Hoppe, se habló de que en la puerta del departamento de ella estaban el productor y su amigo, Martín Bossi, montando guardia para sorprenderla “in fraganti”.

Pero no todas fueron rosas para Bossi, el invitado de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, ya que en un momento dado, Ángel De Brito lo mandó al frente a él y a su amigo Federico Hoppe, productor de ShowMatch. Fue cuando les preguntó si era cierto el rumor según el cual una madrugada, Bossi acompañó a Fede a hacerle guardia a Laurita Fernández -por entonces novia de Hoppe- frente a su departamento, para ver si la pescaban en una infidelidad.

“¿Es cierto que le hicieron guardia a una ex de Fede (Hoppe) una vez y la agarraron in fraganti?‘, le preguntó sin vueltas uno de los jurados del certamen. “La querían enganchar en algo con otro pibe, muy conocido, y dice la leyenda que Bossi estaba en un auto con Fefi”, agregó el conductor de Los Ángeles a la Mañana.

“No recuerdo, de verdad no me acuerdo. No suelo hacer esas cosas”, contestó Hoppe, tratando de salir del incómodo momento. “Bueno, pero por ahí Martín se acuerda”, dijo entonces de Brito, a lo que Bossi, con todo su histrionismo, se tiró al piso fingiendo un desmayo.

“Quiero primero desmentir que montamos guardias con pilotos y anteojos oscuros”, afirmó Bossi, siempre en clave de humor. “Montábamos guardias en Bar Mitzvá, cumpleaños de 15, sociales, bomberos, depende los turnos. Nos acompañaba Guille Hoppe, con unos 9 de oro, íbamos cazando injusticias”, agregó con su habitual sentido del humor.

“Era una etapa muy inmadura y somos fanáticos de Game of Thrones,los guardias de la noche”, siguió Bossi. Luego, dejaron entrever que el departamento era cerca de la casa de Aníbal Pachano, hasta que Tinelli directamente la nombró al decir que la que vivía ahí era Laurita Fernández. “La última, ¿viste algún encapuchado?”, preguntó de Brito, haciendo referencia a Fede Bal. “El que estaba de trampa entró con una capucha”, agregó. “No estamos orgullosos de aquello”, cerró Bossi.