Finalmente, Lucas Ruiz ya tiene su documento nacional de identidad

El joven gemense Lucas Ruiz, luego de transitar toda una vida sin identificación, recibió su Documento Nacional de Identidad el pasado martes en su domicilio de barrio Cooperativa en la ciudad de General Güemes.

"Fue una alegría indescriptible cuando lo tuve en mis manos, casi no lo podía creer, fue el final de una larga lucha por lograr mi identidad", manifestó Lucas.

La historia de Lucas se remonta al día de su nacimiento cuando sus padres no pudieron asentarlo en un registro civil por vivir en el campo.

Al nacer fue recibido por los brazos de una partera en su propia casa ubicada en el campo donde sus padres trabajaban.

Los difíciles momentos por los cuales estaban atravesando les impidió cumplir con ese importante trámite, debían cambiar constantemente de domicilio y cuando se alejaron demasiado del lugar donde debía ser anotado, nunca más pudieron regresar.

Sobre estos primeros años de la vida de Lucas, su padre Luciano Ruiz recuerda: "Yo me encontraba trabajando en Bolivia, mi señora no pudo hacerse cargo de anotarlo, cuando volví había pasado un buen tiempo y todos se fue complicando. Siempre intenté anotarlo para que tenga su DNI, pero encontraba muchas trabas. Cuando él cumplió la mayoría de edad decidió realizar los trámites por su propia cuenta, pero se encontró con los mismos problemas que yo, cuando transcurrieron algunos años sin resultado, le dije que estaba dispuesto a encadenarme en el juzgado para que le den una solución, él prefirió hacerlo público y fue muy efectivo, estoy sumamente contento porque ahora ya podrá planificar su futuro", manifestó Luciano.

La nota donde Lucas dio a conocer su situación fue publicada por este matutino el pasado 15 de mayo y las respuestas fueron inmediatas, una semana después el director del Registro Civil, Matías Assenatto, lo recibió en su oficina para iniciar los trámites para la confección de su DNI.

"Me dijeron que en 20 días recibiría mi documento y fue así, cuando el distribuidor de la correspondencia del Correo llegó a mi casa no pude esconder mi emoción. Ahora tengo mucho por recuperar, en especial en relación a mis estudios". Lucas pudo hacer la primaria y la secundaria, pero nunca tuvo una libreta o un documento que lo avale como regresado, todo quedó pendiente hasta la presentación de su DNI.

"Debo comenzar por mi exescuela y después por el colegio, espero que me otorguen mis certificados y no tenga que volver a cursar todos mis estudios. Me producía mucha impotencia cuando veía que mis compañeros estaban cursando estudios terciarios o universitarios, mientras que yo tenía que quedarme en mi casa".

Los inconvenientes se multiplicaban, sin poder continuar estudiando la opción era buscar un trabajo, pero sin DNI sería siempre un trabajador en negro, sin ningún beneficio, "lo único que podía hacer eran trabajos independientes, algunas changas con albañilería o soldadura, nadie me podría contratar porque no tenía una identificación, veía que todo mi futuro se presentaba como muy negro".

Le cambió el panorama

"Ahora tengo un panorama muy distinto, una vez que solucione la situación con mis estudios primarios y secundarios, voy a continuar con una carrera en el terciario, me atrae todo lo que tenga que ver con la salud, creo que seguiré Fisioterapia". Lucas nunca tuvo la oportunidad de votar en las elecciones democráticas, está ilusionado con poder hacerlo este año, aunque no sabe si fue dado de alta en los padrones, "es algo que me gustaría hacer, no sé si será este año, pero siempre quise poder elegir a mis gobernantes", finalizó expresando Lucas Ruiz, quién según su nuevo documento, el próximo 8 de septiembre cumplirá 25 años.

El caso de Fabiola

Maira Fabiola Duarte tiene 24 años. Nació en Padre Lozano, una localidad ubicada a 20 kilómetros al este de Embarcación. Con mucho esfuerzo Maira logró recibirse de enfermera profesional en 2015 y de maestra intercultural bilinge y salió en una nota en este diario porque pese a sus esfuerzos académicos, Maira no podía obtener el título de enfermera, un error administrativo le impedía actualizar su DNI desde los 8 años. Luego de la nota logró la solución a su drama.